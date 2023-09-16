Серия А. Интер - Милан 5:1. Манита-2023

Серия А. Четвертый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 5:1

Голы: Мхитарян 5, 69, Тюрам 38, Чалханоглу 79 (пен.), Фраттези 90+3 - Леау 57

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 74), Думфриз, Чалханоглу (Асллани 81), Барелла (Фраттези 64), Мхитарян, Димарко (Аугусто 64), Тюрам (Арнаутович 64), Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 77), Кьер, Тиав, Эрнандес, Крунич, Рейндерс (Окафор 77), Лофтус-Чик (Муса 86), Пулишич (Чуквуэзе 56), Жиру (Йович 77), Леау

Предупреждения: Чалханоглу 72, Фраттези 90+3 - Тиав 24, Эрнандес 61

Главный арбитр: Симоне Соцца

В первой половине 2023-го года "Интер" и "Милан" успели встретиться четырежды. В итоге "нерадзурри" оформили четыре победы в дерби в одном году впервые с 1974-го и во второй раз в истории. Они еще и не пропустили ни в одном, чего никогда в истории не было. Причем все было выиграно в одни ворота. Тогдашний технический директор "россонери" Паоло Мальдини признал, что борьбы ни в одном матче не было.

Летом "Милан" преобразился. Подписал 11 игроков, устами и владельца Герри Кардинале, и главного тренера Стефано Пиоли заявлял, что хочет играть в более быстрый, агрессивный, физически мощный, вертикальный футбол. В европейский футбол. Сегодня трое новичков вышли в стартовом составе. Еще четверо - на замену. Результат? Еще хуже, чем зимой и весной. Пять пропущенных в дерби впервые с 1974-го года.

В двух случаях из тех четырех "Интер" начинал ранними голами. Так вышло и на этот раз. Маркус Тюрам, летом выхваченный в последний момент из-под носа у "Милана", прорвался справа. Защитник Тиав упал, атакер отдал чуть назад в центр, Димарко пробил, а Мхитарян подправил. Вскоре Генрих чуть не попал в створ головой с навеса Димарко. И направление игре было задано.

Подопечные Симоне Индзаги даже особо не выкладывались. Уж точно не желали владеть мячом. 31 процент в первом тайме. Спокойно перекрывали оборону и центр поля и изредка выходили в быстрые атаки через красивые комбинации и пасы на ход Тюраму. Обычно справа. Подопечные же Пиоли действовали на удивление апатично, просто ходили по полю, выглядели беспомощными. Так же, как и зимой и весной.

После 30-ой минуты они начали шевелиться. Жиру отправил Эрнандеса в прорыв на угол вратарской. Но тому не хватило равновесия и точности, пара ударов других игроков были неудачными. А "Интер" вновь побежал правым флангом. Уже через Думфриза. Он отдал налево Тюраму не очень хорошо, но тот сумел сместиться в левой части штрафной и мимо Тиава блестяще пробить в дальнюю "девятку".

Во втором тайме начался дождь, переросший в ливень. Казалось, он символизирует возвращение "Милана". Жиру отдал в прорыв, Леау пробежал и забил. Впервые после четырех "сухих" дерби со своей стороны "россонери" забивают. Впервые с начала сезона в лиге "нерадзурри" пропускают от кого либо. Но они тут же собрались, начали давить. Выдали классную комбинацию. Лаутаро в итоге отдал вразрез Мхитаряну.

Армянин был под вопросом в стартовый состав, поскольку ему на пятки наступал Давиде Фраттези. Автор дубля в сборной против Украины. Но Индзаги решил ничего не менять и получил дивиденды. Оба в итоге еще и разыграли контратаку, добив соперника. А до этого Эрнандес заехал по ноге Лаутаро, и Чалханоглу реализовал пенальти.

Впервые с 1962-го года миланцы подходили к дерби вместе на вершине лиги. Еще и обе с девятью очками из девяти возможных. Потому ожидалась равная яркая битва. Но получился исторический разгром. Настолько ударили потери ведущих защитников "Милана" Томори и Калулу и травма Жиру? Или же комплекс неполноценности, который в 2023-ем году выработался у всей команды по отношению к соседям, настолько глубок и ядовит?