Милан сегодня черно-синий. Интер - Милан 5:1. Обзор матча и видео голов

В рамках четвертого тура Серии А прошел один из самых ожидаемых матчей сезона. Миланское дерби всегда отличалось принципиальным соперничеством между командами. На этот раз однозначно можно сказать, что Милан сегодня черно-синий. Номинальные хозяева разгромили оппонентов с преимуществом в 4 мяча.

"Россонери" смогли ответить лишь одним голом Леау на пять от "нерадзури".

Гости проиграли борьбу за первую строчку в турнирной таблице. Благодаря победе "Интер" вышел на вершину с 12-ю баллами. У "Милана" 3-я строчка с 9 очками.

Серия А. Четвертый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 5:1

Голы: Мхитарян 5, 69, Тюрам 38, Чалханоглу 79 (пен.), Фраттези 90+3 - Леау 57