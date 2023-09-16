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Милан сегодня черно-синий. Интер - Милан 5:1. Обзор матча и видео голов
Интер - Милан ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇16.09.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Інтер"
В рамках четвертого тура Серии А прошел один из самых ожидаемых матчей сезона. Миланское дерби всегда отличалось принципиальным соперничеством между командами. На этот раз однозначно можно сказать, что Милан сегодня черно-синий. Номинальные хозяева разгромили оппонентов с преимуществом в 4 мяча.
"Россонери" смогли ответить лишь одним голом Леау на пять от "нерадзури".
Гости проиграли борьбу за первую строчку в турнирной таблице. Благодаря победе "Интер" вышел на вершину с 12-ю баллами. У "Милана" 3-я строчка с 9 очками.
Серия А. Четвертый тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Мхитарян 5, 69, Тюрам 38, Чалханоглу 79 (пен.), Фраттези 90+3 - Леау 57
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