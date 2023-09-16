Серия А. Наполи возвращается с 0:2 после выхода Малиновского

Серия А. Четвертый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Наполи" 2:2

Голы: Бани 40, Ретеги 56 - Распадори 76, Политано 84

"Дженоа": X. Мартинес, Де Винтер, Бани, Драгушин, Мартин (Васкес 90), Сабелли (Малиновский 74), Строотман (Торсби 77), Бадель, Френдруп, Гудмундссон, Ретеги

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Руи (Оливера 58), Ангисса (Распадори 58), Лоботка (Каюст 75), Зелински, Элмас (Политано 46), Осимхен, Кварацхелия (Дзербин 89)

Предупреждения: Де Винтер 32, Ретеги 33, Бадель 74 - Элмас 1, Каюст 78

В двух сезонах с Лучано Спаллетти "Наполи" впервые проигрывал в лиге в 13-ом и 16-ом турах. В новом сезоне с Руди Гарсией проиграл уже в третьем и чуть сразу же не проиграл в четвертом. Еще в первом он пропустил ранний гол от новичка "Кремонезе", затем забил три, но отнюдь не феерил. Победу над "Сассуоло" закрепил лишь в численном большинстве. Проиграл "Лацио" дома по делу. И в Генуе также отыграл бледно.

Сегодня против еще одного новичка лиги чемпион владел мячом 66 процентов времени. Но это мало помогало. От "Наполи" предыдущего сезона осталась лишь бледная тень. Без скорости, без воображения, без командных комбинаций. Осимхен пытался продавить, Кварацхелия пытался прорваться на дриблинге. Вот и все. А "Дженоа" спокойно оборонялась, успешно замедляла темп и иногда опасно контратаковала.

Сабелли прострелил, а Гудмундссон замкнул выше. Удар Ретеги издали в угол отскочил перед Меретом, и тому пришлось непросто с сейвом. Угловой Де Винтер переправил головой назад, а Бани, также головой, согнувшись почти до земли и практически назад, забил. Гол двух центральных защитников. Строотман оставил Ретеги метрах в 12-ти от ворот, а тот пробил четко. 2:0.

Гарсия заменил опорника Ангиссу на атакера Распадори. Долго это не помогало, и "Наполи" не выглядел близким к голу. Но затем Альберто Джилардино выполнил свою замену. Правый защитник Сабелли, игравший правого вингера, уступил место Руслану Малиновскому. И почти сразу же гости разыграли на этом фланге, в том числе мимо украинца. Распадори получил от Каюста (еще одна замена) и забил в ближний угол.

Далее Гудмундссон из района линии штрафной немного не попал. Пас ему отдавал с того же правого фланга Малиновский. Также Руслан в атаке на фланге заработал фол. Заработал и в добавленное время возле своей штрафной. Но еще до этого ближе к другому флангу Зелински забросил, а Политано (также замена) врезал слета под перекладину.

"Наполи" спасается от поражения, но вряд ли должен быть доволен своим состоянием. Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис был недоволен еще перед матчем, требуя добавлять. Сегодня команда вряд ли добавила. Семь очков после четырех туров - мало. А "Дженоа" была близка ко второй победе над грандом подряд после 1:0 над "Лацио". Подвела наивность и неопытность новичка и его тренера. У нее четыре очка.