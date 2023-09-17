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Коваленко против команды Моуриньо. Рома - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Рома - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Коваленко против команды Моуриньо. Рома - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: empolifc.com

UA-Футбол
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В текущем туре Серии А почти все топ-матчи состоялись накануне. В воскресенье обращает на себя внимание противостояния "Эмполи" и "Ромы". Наш Виктор Коваленко может сыграть против команды Жозе Моуринью.

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Матч Серии А состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 21:45. Смотреть видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Чемпионат Италии

"Эмполи" 21:45 "Рома"

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Трансляція матчу Рома - Емполі
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