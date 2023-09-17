Коваленко против команды Моуриньо. Рома - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В текущем туре Серии А почти все топ-матчи состоялись накануне. В воскресенье обращает на себя внимание противостояния "Эмполи" и "Ромы". Наш Виктор Коваленко может сыграть против команды Жозе Моуринью.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Серии А состоится в воскресенье, 17-го сентября, в 21:45. Смотреть видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Чемпионат Италии

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>