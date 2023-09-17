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Пиоли: Не думаю, что должен извиняться за 1:5 от Интера

Италия
(1 голосов)

Тренер не считает, что сделал что-то неправильно

Пиоли: Не думаю, что должен извиняться за 1:5 от Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после поражения в дерби против "Интера" (1:5) в рамках 4-го тура Серии А:

"Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы считаете, мы специально проиграли в дерби "Интера" со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.

Вы видите только то, что вам нужно. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было в раздевалке, чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой", – заявил Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан
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Источник:
Football Italia

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