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Пиоли: Не думаю, что должен извиняться за 1:5 от Интера
Тренер не считает, что сделал что-то неправильно
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после поражения в дерби против "Интера" (1:5) в рамках 4-го тура Серии А:
"Я не согласен с концепцией, что должен извиняться перед болельщиками. Как вы считаете, мы специально проиграли в дерби "Интера" со счетом 1:5? Мы разочарованы так же, как и болельщики. Извиняться нужно только тогда, когда намеренно делаешь что-то неправильное.
Вы видите только то, что вам нужно. Мы проиграли пять дерби и постараемся выступить лучше. Руководство было в раздевалке, чтобы поддержать нас, но мы не можем вернуться домой с высоко поднятой головой", – заявил Пиоли.
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