Серия А. Фиорентина дожимает Аталанту и реабилитируется за Интер

Серия А. Четвертый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 3:2

Голы: Бонавентура 35, Кварта 45, Куаме 76 - Коопмейнерс 20, Лукман 53

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Бираги 74), Миленкович, Кварта, Паризи, Данкан (Барак 88), Мандрагора (Артур 63), Бонавентура, Н. Гонсалес (Куаме 63), Нзола (Бельтран 74), Брекало

"Аталанта": Карнезекки, Толой, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста (Зортеа 59), Де Роон, Коопмейнерс (Адопо 74), Руджери (Миранчук 80), Эдерсон, Де Кетеларе (Скамакка 59), Лукман (Пашалич 59)

Предупреждения: Паризи 88 - Де Роон 34, Зортеа 65

В последние годы "Аталанта" и "Фиорентина" борются за звание "седьмой сестры", седьмого гранда итальянского футбола. Потому их встречи всегда очень интересны, нервны, полны напряжения. Даже выработалась некая ненависть между командами. Нынешняя встреча также обещала много. Несмотря на усталость после матчей сборных и ротацию перед матчами Еврокубков. Обещания она сдержала.

"Аталанта" начала мощно. Точнее, "Фиорентина" выглядела растерянной, даже разобранной. Явно давило поражение от "Интера" в предыдущем туре со счетом 0:4. Также влияли изменения в стартовом составе в рамках ротации. Артур, Бираги, Куаме начали в запасе. И без них было сложно. Несмотря на ожидаемое владение мячом, первые 25 минут хозяева проиграли по ударам по воротам со счетом 0:5.

Причем гостям даже не приходилось рвать жилы. Им хватило одной голландской атаки. Опорник Де Роон оказался слева, покатил в район полукруга перед штрафной, а оттуда Коопмейнерс забил с рикошетом. Еще до этого автор гола завершал слета в штрафной, но тогда Терраччьяно вытащил.

Изменил все перерыв на водопой. После него игра переместилась к воротам Карнезекки. Хотя его долго не удавалось потревожить. Первый удар в матче по воротам Марко был нанесен лишь на 35-ой минуте. Однако он сразу же стал голом. Навес со штрафного, Гонсалес сбрасывает головой, Бонавентура технично принимает и забивает слета. А на 45-ой минуте защитник Кварта в позиционной атаке головой замкнул навес Данкана.

После трех первых туров "Фиорентина" была лидером лиги по голам ударами головой - четыре. Сегодня добавила еще один. Да и ассист головой Гонсалеса, автора двух голов этой частью тела, нельзя не отметить.

Второй тайм хозяева вновь начали провально. Теряя мячи в обороне. Лукман дважды простил, забыв пробить. Но затем удалось разыграть треугольник, Де Роон сбросил назад, Адемола прорвался и забил. Впрочем, этот удар оказался последним от гостей до шестой добавленной минуты. "Фиорентина" вновь начала давить. Вновь много не создавала. Но вновь методично раскатывала и своего добилась.

Многое решили замены. Джан Пьеро Гасперини скорее всего в рамках ротации перед Еврокубками убрал с поля Лукмана, Коопмейнерса и Дзаппакосту. Трех из четырех лучших на поле. Вышел Адопо, мяч странно отскочил от него из угла штрафной в ее центр, а там Куаме в падении забил. Как раз замены Винченцо Итальяно - Куаме, активный Бельтран, начавший голевую атаку - стали полезными для его команды.

Перед голом Гонсалес выходил один-на-один, но не попал в ворота. У Кварты сняли мяч с ноги во вратарской. Брекало закрутил слева - Карнезекки отбил. После гола хорват вновь пробил слева - вратарь накрыл. То есть "Фиорентина" работала. Еще и большей частью держала мяч далеко от своих ворот. А "Аталанта" то ли не знала, что делать, то ли не хотела.

"Фиорентина" говорила о реабилитации за "Интер" и сделала это. Побаивалась усталости, но в итоге выглядела свежее соперника. И тактически переиграла его, особенно во втором тайме. Опираясь на дом, где не проиграла никому в лиге уже десятый матч подряд. А также на умение играть головой и думать головой при заменах. Она обходит "Аталанту", опережая ее на одно очко - 7:6.