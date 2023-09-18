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Разгром в одни ворота. Рома - Эмполи 7:0. Видео голов и обзор матча
Рома - Эмполи ⋉ 7:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Рома"
"Рома" не оставила мокрого места против "Эмполи" Подопечные Жозе Моуриньо расправились с командой Коваленко, разгромив их со счетом 7:0. Сам Виктор на поле так и не появился.
Отличился дебютным голом Лукаку, который недавно присоединился к "волкам" на правах аренды.
Эта победа римского клуба стала восьмой подряд над "синими". Каждый раз "Рома" забивала больше одного мяча.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Эмполи" 7:0
Голы: Дибала 2 (пен.), 55, Саншеш 8, Грасси 35 (автогол), Кристанте 80, Лукаку 82, Манчини 86
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