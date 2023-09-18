  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Разгром в одни ворота. Рома - Эмполи 7:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разгром в одни ворота. Рома - Эмполи 7:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Рома - Эмполи ⋉ 7:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Разгром в одни ворота. Рома - Эмполи 7:0. Видео голов и обзор матча

Фото: пресслужби ФК "Рома"

Новина українською

"Рома" не оставила мокрого места против "Эмполи" Подопечные Жозе Моуриньо расправились с командой Коваленко, разгромив их со счетом 7:0. Сам Виктор на поле так и не появился.

Отличился дебютным голом Лукаку, который недавно присоединился к "волкам" на правах аренды.

Эта победа римского клуба стала восьмой подряд над "синими". Каждый раз "Рома" забивала больше одного мяча.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эмполи" 7:0

Голы: Дибала 2 (пен.), 55, Саншеш 8, Грасси 35 (автогол), Кристанте 80, Лукаку 82, Манчини 86

По теме
yellow-arrow
Серия А. Фиорентина дожимает Аталанту, 7:0 Ромы над Эмполи без Коваленко
yellow-arrow
Коваленко в запасе на матч Эмполи против Ромы
yellow-arrow
Коваленко против команды Моуриньо. Рома - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде