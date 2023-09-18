Разгром в одни ворота. Рома - Эмполи 7:0. Видео голов и обзор матча

"Рома" не оставила мокрого места против "Эмполи" Подопечные Жозе Моуриньо расправились с командой Коваленко, разгромив их со счетом 7:0. Сам Виктор на поле так и не появился.

Отличился дебютным голом Лукаку, который недавно присоединился к "волкам" на правах аренды.

Эта победа римского клуба стала восьмой подряд над "синими". Каждый раз "Рома" забивала больше одного мяча.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эмполи" 7:0

Голы: Дибала 2 (пен.), 55, Саншеш 8, Грасси 35 (автогол), Кристанте 80, Лукаку 82, Манчини 86