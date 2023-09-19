История в Милане, новые сильные Ювентус и Рома, новый слабый Наполи. Итоги четвертого тура Серии А

Ювентус - Лацио 3:1

Интер - Милан 5:1

Дженоа - Наполи 2:2

Кальяри - Удинезе 0:0

Фрозиноне - Сассуоло 4:2

Монца - Лечче 1:1

Фиорентина - Аталанта 3:2

Рома - Эмполи 7:0

Салернитана - Торино 0:3

Эллас Верона - Болонья 0:0

Миланское дерби принесло серию исторических фактов, но при этом практически никаких новостей, ничего нового. Принес исторический результат и разгром от "Ромы". Возможно, принес и ее возрождение. "Ювентус" силен, "Лацио" слаб. "Фиорентина" реабилитировалась, "Фрозиноне" и "Торино" прорвало, "Лечче" все еще без поражений. А "Наполи" все еще без чемпионской игры. Хотя с характером.

Важная новость четвертого тура - 37 забитых мячей в десяти матчах. После крайне "сухих" полутора сезонов яркая Серия А возвращается.

"Интер" - "Милан"

Пять поражений "Милан" потерпел от "Интера" в 2023-ом году. Пять подряд. Такое случается впервые в истории. Впервые с 1974-го года он пропустил пять мячей в дерби. Ныне мы ожидали плотную борьбу команд, впервые с 1962-го года возглавляющих лигу вместе. Но получили 5:1. Компенсацию команде Симоне Индзаги за 1:0 зимой и весной, которые выглядели как 5:0.

За лето "Милан" сильно изменился. Во многом именно желая изменить расклад в дерби. Привёл физически сильных, агрессивных, быстрых игроков. Трое из них вышли с первых минут, четверо - на замену. Итог? Ещё хуже. Просто беспомощно и в атаке, и в обороне. Даже без желания двигаться и бороться. "Интер" же изменил "лишь" центрфорварда и первого вратаря в стартовом составе и сразу же стал железным в обороне и блестящим в атаке.

В чем причина такой серии и конкретно последнего разгрома? Комплекс неполноценности "россонери" перед "нерадзурри", который замечали ещё в предыдущем десятилетии, а сейчас вернулся? Тем более, что в третий раз в году "Интер" открыл счёт очень рано. Или же тактика? Стефано Пиоли постоянно играет с высокой линией обороны, ищет владение мячом. А Индзаги пользуется этим, уходя в контратаки, в прорывы, в фланговые забросы.

Теперь забросы были ещё более болезненными, ведь летом пришли стремительные Маркус Тюрам и Давиде Фраттези, а в центре обороны соперника из-за травмы Калулу и дисквалификации Томори, несомненно быстрых игроков, играли старый и медленный Кьер и молодой, но также медленный Тиав. Над последним Тюрам издевался вовсю. Да и первый не выдержал. Пиоли говорил, что не нужно менять тактику из-за выхода датчанина и жестоко ошибся.

С другой стороны, Генрих Мхитарян также стар, но играет как молодой. Два гола и ассист на его счету благодаря прежде всего динамизму, быстроте движения и действий. Не случайно другие игроки в соцсетях боготворили его после матча. А он сам шутливо отвечал о новом явлении - Мхитарянизме.

Индзаги говорил прежде всего о концентрации и о голах в правильные моменты, о помощи запасных. Хотя предупреждает, что сезон лишь начался и недоволен первым пропущенным в сезоне "из ниоткуда". Пиоли также говорил о решающих моментах и о более умной игре соперника, считает, что его команда была в игре и недоволен лишь развалом в концовке. Он отказался извиняться перед болельщиками за результат, за что был атакован в соцсетях.

Руководство "Милана" сразу же после матча побывало в раздевалке команды, на следующий день долго совещалось с Пиоли, а также пригласило на тренировку Златана Ибрагимовича. Чрезвычайная ситуация.

"Рома"

Ещё один разгром, даже больший, состоялся в Риме. Был ли он более ожидаемым? "Эмполи" - худшая команда лиги, без очков и забитых в первых уже четырёх турах, пропустила 12. Но ведь "Рома" начинала матч против неё лишь на одно место выше - на 19-ом. С одним очком и шестью пропущенными, разбалансированной в центре поля и обороне. С кучей травмированных, часть из которых даже пришлось выпустить на поле - Дибалу, Паредеса, Саншеша.

Возможно, первый матч тандема Дибала-Лукаку с первых минут обещает такое продолжение (оба забили, Пауло - дважды). Тем более, что и в предыдущих турах команда создавала немало. Просто не реализовывала. Первый матч нового защитника Н'Дики в стартовом составе принёс первый без пропущенных и даже без проблем в обороне. А возможно, это просто один вечер, в который звезды сложились.

Здесь явно помогли два ранних гола. С пенальти уже на первой минуте, затем легкого удара головой на восьмой. Третий гол был автоголом, четвёртый - блестящим проходом Дибалы. Продолжит ли все так складываться и далее? За предыдущие 20 лет "Рома" побеждала во всех турнирах с разницей в шесть мячей и более четыре раза. Во всех случаях следующий матч она не выиграла. После предыдущего 7:0 в лиге в 2006-ом году сразу же проиграла.

Жозе Моуриньо заявил, что его команда не наиграла на 7:0, что видел некоторые проблемы, колебания во время матча (с 22-ой по 45-ую минуту она не пробивала по воротам вообще), что физическое состояние команды не лучшее. Пытается уменьшить эйфорию, либо же видит реальные проблемы?

Виктор Коваленко остался в запасе "Эмполи". Главный тренер сменил одного опорника на другого в начале второго тайма, но выпустил Симоне Бастони. Того самого, который отбирал игровые минуты у украинца в "Специи" в предыдущем сезоне. Симоне переехал в Тоскану в последний день переходов, первого сентября. Через несколько дней после Виктора.

"Ювентус" - "Лацио"

В другой прямой битве между грандами разгрома не было. Но он мог быть. Даже при том, что проигравшая команда владела мячом 64 процента времени. Это ей и помешало, причём не впервые. В третьем туре "Лацио" владел в Неаполе всего 39 и заслуженно победил. А в Турине падал под прессингом в дебюте, далее раз за разом пропускал контратаки, выглядел разобранным в центре поля и должен был пропускать больше трех.

Маурицио Сарри признавал, что "несмотря на 54 касания мяча в штрафной соперника, мы не создали там ничего". Говорил о недостаточной глубине действий, конкретно указывая на отходы назад и в сторону Чиро Иммобиле. У суперфорварда лишь один гол за клуб с начала сезона, и с таким уловом команда не способна преуспеть.

Особо следует отметить тандем форвардов "Ювентуса" Влахович-Кьеза. Они с начала сезона играют отлично и очень сыгранно. Массимилиано Аллегри отмечает это. Говоря, что указывает им играть ближе друг к другу. Он назвал игру Федерико в отчётном матче лучшей за клуб в плане техники, внимания и интенсивности. Пять голов в семи последних матчах - признак тенденции. А Душан с четырьмя с начала сезона.

Очень доволен Аллегри и в целом компактностью и агрессией команды, считает, что даже без мяча ничего не позволила сопернику.

В "Лацио" обвиняли арбитров. Прежде всего за первый гол, когда в процессе МакКенни, возможно, упустил мяч за боковую линию. Понять трудно, и это вопрос миллиметров. Но римляне в протест полностью отказались от всех послематчевых интервью. А владелец клуба Клаудио Лотито на одном из гала-вечеров поймал главу Суддейского Комитета Джанлуку Рокки и долго что-то говорил ему.

"Фиорентина" - "Аталанта"

Одна битва между участниками Еврокубков вышла плотной. Что было совершенно ожидаемо. "Фиорентина" и "Аталанта" уже несколько лет борются за звание "седьмой сестры", седьмого гранда Серии А, и их очные встречи - украшение лиги. Даже переходят границы к ненависти. Джан Пьеро Гасперини после матча уколол соперника, заявляя, что местные болельщики подвергали его команду обструкции, потому что признают её грандом.

"Аталанта" отлично провела первые 30-33 минуты первого тайма и дебют второго. "Фиорентина" - остальные минуты. При этом обе много не создавали, мало пробивали, но умудрились сделать 3:2. Гости приятно удивили ассистом опорника Де Роона с левого фланга и неприятно - диким рикошетом от Адопо при решающем голе. Хозяева - голом с игры центрального защитника Кварты и выносливостью в концовке, хотя очень боялись усталости.

Также следует отметить замены. Куаме забил решающий гол, Бельтран начал эту атаку. Адопо также вышел на замену, уход с поля у "Аталанты" одних из лучших - Лукмана, Коопмейнерса, Дзаппакосты стал ошибкой (ноль ударов по воротам с 53-ей по 96-ую минуты). И игру головой. Гол Кварты стал пятым командным этой частью тела в сезоне. Гонсалес ассистировал Бонавентуре головой.

Гасперини говорил о пропущенных в отдельных необязательных эпизодах, но и признавал фатальный отход в оборону после 53-ей минуты. Предположил, что команда уже думала о Еврокубках. О заменах не говорил. А Винченцо Итальяно был очень доволен реваншем за болезненное 0:4 от "Интера", также удивлённо и довольно заявил, что его команда обычно не умеет отыгрываться.

"Наполи"

Чемпион явно умеет отыгрываться. Сделал это уже дважды в нынешнем сезоне. Но ведь нужно для начала не пропускать. В Генуе он пропустил два, должен быть доволен, что на ровном месте, не по игре, сумел забить два на 76-ой и 84-ой минутах и хотя бы не проиграть второй матч подряд. Должен быть доволен заменами. Голы Распадори и Политано, ассист Каюста. Первый еще и вышел вместо опорника. Смело. Но всего этого мало.

От "Наполи" предыдущего сезона осталась лишь бледная тень. Без скорости, без воображения, без командных комбинаций. 66 процентов владения мячом были абсолютно бесполезными. Виктора Осимхена прикрыли, Хвича Кварацхелия выглядит игроком, которого купили за всего десять миллионов, а не стоящим сейчас 70-80. Исчезла и оборона. Пропустить с двух касаний головой центральных защитников, а затем с удара из центра штрафной...

Руди Гарсия признал слабую игру подопечных в первые 60 минут, говорил о пропущенных с угловых. О недостаточной твёрдости и нацеленности на игру в целом. Призывал играть и демонстрировать характер с первой минуты, а не только после пропущенных. Автор второго гола Маттео Политано признал слабый час и заявил, что чемпион абсолютно должен выигрывать такие матчи. В Генуе "Наполи" и вправду долго играл не по-чемпионски.

Гарсии помог коллега. Альберто Джилардино на 74-ой минуте заменил правого защитника Сабелли, игравшего правого вингера, на Руслана Малиновского. И почти сразу же "Наполи" разыграл на этом фланге, в том числе мимо украинца, и забил. Руслан ответил, отдав с фланга на линию штрафной, но Гудмундссон не попал в ворота. Заработал два штрафных. Уже чётко прикрывал фланг. Но в итоге победа была упущена именно с ним на поле.

Среди других отмечаем "Фрозиноне". В первом домашнем матче сезона он заслуженно победил "Аталанту", а во втором устроил блестящий камбек с 0:2 на 4:2 против команды, с которой Эусебио Ди Франческо и прорвался на большую сцену. После четырех лет провалов ЭДФ вновь на сцене. "Торино" после лишь одного гола в двух матчах против новичков вдруг прорвало. Явно помог ранний гол с углового, а играет по результату он всегда отлично.

Помог Неманья Радоньич. Три гола и практически ассист в двух последних матчах = шесть очков.

Соответственно, проигравшие в этих матчах явно в кризисе. Они в аутсайдерах.

Следует отметить также "Лечче". В Монце он выдержал полчаса вдесятером и остался одной из лишь трех команд лиги без поражений. В компании "Интера" и "Ювентуса".

Лучший игрок тура - Генрих Мхитарян ("Интер"). Мхитарянизм

Прорыв тура - "Рома". 7:0 впервые с 2006-го года, еще и после ужасного начала сезона

Разочарование тура - "Милан". Такие же грабли, только большие

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Постоянно выручает

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Устроил исторический разгром в дерби

Фото - ANSA