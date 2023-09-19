Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан в матче с Ньюкаслом поставил клубный рекорд по ударам в створ за тайм в Лиге чемпионов
И так и не забил
Фото: https://twitter.com/acmilan
"Милан" 25 раз пробил по воротам "Ньюкасла" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 7 ударов в створ ворот "сорок" за первый тайм – это клубный рекорд "россонери".
6 ударов в створ "Милан" нанес всего за первые 20 минут поединка и это повторение рекорда команды в Лиге чемпионов за историю сбора статистики.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Ньюкасл" же пробил всего 6 раз за матч и единожды в створ.
Следующий матч "Милан" сыграет с "Боруссией" Дортмунд 4-го октября. "Ньюкасл" столкнется в тот же день с "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Суркис: Мы заплатили деньги за Лонвейка, а после первой пролетевшей ракеты он сказал, что оставаться не хочет
- Красотка дня. Соблазнительная жена бывшей звезды ПСЖ, которая готовится к жизни в Катаре. ФОТО
- Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса
- Серия А. Наполи возвращается с 0:2 после выхода Малиновского
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО