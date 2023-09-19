Милан в матче с Ньюкаслом поставил клубный рекорд по ударам в створ за тайм в Лиге чемпионов

"Милан" 25 раз пробил по воротам "Ньюкасла" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 7 ударов в створ ворот "сорок" за первый тайм – это клубный рекорд "россонери".

6 ударов в створ "Милан" нанес всего за первые 20 минут поединка и это повторение рекорда команды в Лиге чемпионов за историю сбора статистики.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ньюкасл" же пробил всего 6 раз за матч и единожды в створ.

Следующий матч "Милан" сыграет с "Боруссией" Дортмунд 4-го октября. "Ньюкасл" столкнется в тот же день с "ПСЖ".