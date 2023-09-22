Пиоли: Милан должен расти

Главный тренер “Милана” Стефано Пиоли прокомментировал недавние неудачи команды и свое восприятие таких результатов.

“Мы точно абсолютно должны сосредотачиваться на определенных вещах, которые положительны, а на других мы должны расти и вскоре развиваться.

Мы в порядке, мы уверены в том, что делаем и убеждены, что завтра сыграем правильную игру. Победа всегда важна, особенно для нас, переживающих неудачу в чемпионате. Нет легких игр, а есть только желание их качественно провести”, – сказал Пиоли.