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Пиоли: Милан должен расти
Такова реакция от наставника на результаты команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Милана” Стефано Пиоли прокомментировал недавние неудачи команды и свое восприятие таких результатов.
“Мы точно абсолютно должны сосредотачиваться на определенных вещах, которые положительны, а на других мы должны расти и вскоре развиваться.
Мы в порядке, мы уверены в том, что делаем и убеждены, что завтра сыграем правильную игру. Победа всегда важна, особенно для нас, переживающих неудачу в чемпионате. Нет легких игр, а есть только желание их качественно провести”, – сказал Пиоли.
Отметим, что "Милан" стартовал в этом сезоне с трех подряд побед, однако затем уступил "Интеру" со счетом 1:5 в четвертом туре Серии А, а в минувший вторник сыграл 0:0 с "Ньюкаслом" в Лиге чемпионов. Следующий поединок "россонери" проведут завтра, 23 сентября против "Вероны".
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