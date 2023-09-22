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Пиоли: Милан должен расти

Италия
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Такова реакция от наставника на результаты команды

Пиоли: Милан должен расти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Милана” Стефано Пиоли прокомментировал недавние неудачи команды и свое восприятие таких результатов.

“Мы точно абсолютно должны сосредотачиваться на определенных вещах, которые положительны, а на других мы должны расти и вскоре развиваться.

Мы в порядке, мы уверены в том, что делаем и убеждены, что завтра сыграем правильную игру. Победа всегда важна, особенно для нас, переживающих неудачу в чемпионате. Нет легких игр, а есть только желание их качественно провести”, – сказал Пиоли.

Отметим, что "Милан" стартовал в этом сезоне с трех подряд побед, однако затем уступил "Интеру" со счетом 1:5 в четвертом туре Серии А, а в минувший вторник сыграл 0:0 с "Ньюкаслом" в Лиге чемпионов. Следующий поединок "россонери" проведут завтра, 23 сентября против "Вероны".

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Источник:
football-italia.net

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