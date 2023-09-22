Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Паулу Соуза все еще без побед в новом сезоне
"Фрозиноне" доказывает, что способен устоять и в гостях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Пятый тур
Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Фрозиноне" 1:1
Голы: Кабрал 52 - С. Романьоли 12
После прихода Паулу Соузы в предыдущем сезоне "Салернитана" стала крепкой, упрямой, неуступчивой командой, особенно против грандов. Королевой ничьих. Нынешний сезон начала более чем заслуженной ничьей в гостях против "Ромы". Ничья дома с "Удинезе" также не воспринималась отрицательно. Но затем состоялись 0:2 в Лечче и 0:3 дома от вообще-то не умеющего забивать "Торино", и давление на Соузу возросло.
Сегодня португалец, похоже, просто не хотел проиграть. А "Фрозиноне" после впечатляющих побед дома над "Аталантой" и "Сассуоло" хотел показать, что и в гостях не мальчик для битья. Победы дома, ничьи в гостях - таков его график в последних четырех турах. Для выживания в Серии А идеально.
Хозяева должны были забивать ранний гол. Кабрал попал в перекладину. Но вскоре забили гости. Угловой, левый защитник Маркицца навешивает на голову центральному защитнику Романьоли - и 1:0. В середине тайма "Фрозиноне" еще и повторил. Тогда вратарь Очоа спас. Проснулась "Салернитана" лишь во втором тайме. Турати отбил удар Кандревы, Антонио вскоре подал угловой, Кабрал технично принял и забил.
Далее Турати отбил сложный удар Маджоре, в итоге "Салернитана" выиграла матч по ударам по воротам со счетом 19:9. Но на самом деле ее преимущество не настолько ощущалось, и ничья выглядела закономерной.
"Салернитана" прямо сейчас 18-ая, "Фрозиноне" - пятый.
Популярное сейчас
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Рейтинг клубов УЕФА. Как Шахтер может рассчитывать на прямое место в группе ЛЧ, Заря ориентируется на топ-100
- Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО