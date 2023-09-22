Серия А. Паулу Соуза все еще без побед в новом сезоне

Серия А. Пятый тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Фрозиноне" 1:1

Голы: Кабрал 52 - С. Романьоли 12

После прихода Паулу Соузы в предыдущем сезоне "Салернитана" стала крепкой, упрямой, неуступчивой командой, особенно против грандов. Королевой ничьих. Нынешний сезон начала более чем заслуженной ничьей в гостях против "Ромы". Ничья дома с "Удинезе" также не воспринималась отрицательно. Но затем состоялись 0:2 в Лечче и 0:3 дома от вообще-то не умеющего забивать "Торино", и давление на Соузу возросло.

Сегодня португалец, похоже, просто не хотел проиграть. А "Фрозиноне" после впечатляющих побед дома над "Аталантой" и "Сассуоло" хотел показать, что и в гостях не мальчик для битья. Победы дома, ничьи в гостях - таков его график в последних четырех турах. Для выживания в Серии А идеально.

Хозяева должны были забивать ранний гол. Кабрал попал в перекладину. Но вскоре забили гости. Угловой, левый защитник Маркицца навешивает на голову центральному защитнику Романьоли - и 1:0. В середине тайма "Фрозиноне" еще и повторил. Тогда вратарь Очоа спас. Проснулась "Салернитана" лишь во втором тайме. Турати отбил удар Кандревы, Антонио вскоре подал угловой, Кабрал технично принял и забил.

Далее Турати отбил сложный удар Маджоре, в итоге "Салернитана" выиграла матч по ударам по воротам со счетом 19:9. Но на самом деле ее преимущество не настолько ощущалось, и ничья выглядела закономерной.

"Салернитана" прямо сейчас 18-ая, "Фрозиноне" - пятый.