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Очень старая сеньора. Сассуоло - Ювентус 4:2. Обзор матча и видео голов
Сассуоло - Ювентус ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇23.09.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ювентус"
"Ювентус" впервые терпит поражение в этом сезоне. Причиной этого стали качели в матче с "Сассуоло". Два раза "старая сеньора" смогла сравнять счет после того, как хозяева выходили вперед. Но последний гол туринцы забили не в те ворота.
Сейчас "Юве" занимает 4 строчку в чемпионате, имея в активе 10 баллов. "Сассуоло" одержали вторую победу за пять туров и закрепились в середине таблицы с 6-ю очками.
Серия А. Пятый тур
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
Голы: Лорьенте 12, Берарди 41, Пинамонти 82, Гатти 90+5 (автогол) - Винья 21 (автогол), Кьеза 78
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