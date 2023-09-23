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Очень старая сеньора. Сассуоло - Ювентус 4:2. Обзор матча и видео голов

Италия
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Сассуоло - Ювентус ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇23.09.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Очень старая сеньора. Сассуоло - Ювентус 4:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Ювентус"

Новина українською

"Ювентус" впервые терпит поражение в этом сезоне. Причиной этого стали качели в матче с "Сассуоло". Два раза "старая сеньора" смогла сравнять счет после того, как хозяева выходили вперед. Но последний гол туринцы забили не в те ворота.

Сейчас "Юве" занимает 4 строчку в чемпионате, имея в активе 10 баллов. "Сассуоло" одержали вторую победу за пять туров и закрепились в середине таблицы с 6-ю очками.

Серия А. Пятый тур
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Ювентус" 4:2
Голы: Лорьенте 12, Берарди 41, Пинамонти 82, Гатти 90+5 (автогол) - Винья 21 (автогол), Кьеза 78

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В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло
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