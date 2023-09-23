Очень старая сеньора. Сассуоло - Ювентус 4:2. Обзор матча и видео голов

"Ювентус" впервые терпит поражение в этом сезоне. Причиной этого стали качели в матче с "Сассуоло". Два раза "старая сеньора" смогла сравнять счет после того, как хозяева выходили вперед. Но последний гол туринцы забили не в те ворота.

Сейчас "Юве" занимает 4 строчку в чемпионате, имея в активе 10 баллов. "Сассуоло" одержали вторую победу за пять туров и закрепились в середине таблицы с 6-ю очками.