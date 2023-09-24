С перспективами увидеть Коваленко. Эмполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Этот матч интересен украинскому зрителю перспективами увидеть на поле Виктора Коваленко. У украинца есть шанс сыграть против финалиста последней Лиги чемпионов.

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Матч Серии А состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 13:30. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 1.

Чемпионат Италии

"Эмполи" 13:30 "Интер"

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