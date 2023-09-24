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С перспективами увидеть Коваленко. Эмполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images
Этот матч интересен украинскому зрителю перспективами увидеть на поле Виктора Коваленко. У украинца есть шанс сыграть против финалиста последней Лиги чемпионов.
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Матч Серии А состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 13:30. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 1.
Чемпионат Италии
"Эмполи" 13:30 "Интер"
Текстовая трансляция – UA-Футбол >>>
Трансляція матчу Емполі - ІнтерСмотреть трансляцию
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