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С перспективами увидеть Коваленко. Эмполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Эмполи - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

С перспективами увидеть Коваленко. Эмполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images

Новина українською

Этот матч интересен украинскому зрителю перспективами увидеть на поле Виктора Коваленко. У украинца есть шанс сыграть против финалиста последней Лиги чемпионов.

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Матч Серии А состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 13:30. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 1.

Чемпионат Италии

"Эмполи" 13:30 "Интер"

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Трансляція матчу Емполі - Інтер
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