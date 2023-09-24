Серия А. Интер избегает подводного камня, Коваленко не играл

Серия А. Пятый тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер" 0:1

Гол: Димарко 51

"Эмполи": Бериша, Эбуэхи, Исмаили (Валюкевич 51), Луперто, Д. Пеццелла, Марин (Фаццини 69), Ф. Раноккия (Грасси 69), Мале, Бальданци, Камбиаги (Дестро 79), Шпенди (Канчелльери 79)

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 71), Дармиан, Фраттези (Барелла 71), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Аугусто 72), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 72), Тюрам (Алексис Санчес 81)



Предупреждения: Д. Пеццелла 33, Мале 62 - Ачерби 26, А. Бастони 65

Классический подводный камень для "Интера". "Нерадзурри" выиграли все первые четыре матча лиги. Причем в четвертом туре разнесли "Милан" со счетом 5:1. Постоянно слышны голоса не только болельщиков, но и экспертов, называющие их идеальной командой, командой без слабых мест. Здесь по классике жанра самое время подскользнуться. Тем более - против команды, которой в январе проиграли дома.

Такое чуть не состоялось в Лиге Чемпионов в Сан-Себастьяне, когда финалист турнира играл отвратительно и спасся от поражения от "Реал Сосьедад" лишь в концовке. Выезд к Эмполи также был тяжелым. Тосканцы проиграли все четыре первых матча лиги без забитых, причем последний - со счетом 0:7, сменили тренера (Аурелио Андреаццоли вместо Паоло Дзанетти). И были готовы бороться, играть от ножа.

Об игре в этом матче "Интеру" лучше поскорее забыть. Хотя его статистика выглядела блестяще - 23:7 по ударам по воротам, 61:39 по владению мячом, но на самом деле мы наблюдали за скучным зрелищем. Чалханоглу, Фраттези разве что пробовали издали. А когда мяч поскакал по линии ворот после удара защитника Дармиана, его вытащил Исмаили. Бериша также отбил несколько ударов в ближний угол.

В пользу фаворита мощная оборона. Сопернику долго не позволяли ничего, а это первое условия для успеха в таких коварных матчах. Защитник в итоге и забил. Угловой отбили на линию штрафной, а там Димарко классно пробил слета под перекладину. Затем "стандарт" заработали и гости, но Зоммер отбил штрафной удар. А Аугусто заблокировал Бальданци в опасной ситуации.

В четвертый раз в истории "Интер" выигрывает во всех первых пяти турах лиги. Проблема в том, что в предыдущих трех случаях он в итоге не брал Скудетто. Но сегодня в свете такого плотного календаря ничего, кроме трех очков, не интересовало. А "Эмполи" стает первой командой в истории лиги с пятью поражениями без забитых в пяти первых турах. Но сегодня в первом матче с Андреаццоли были заметны кое-какие проблески.

Виктор Коваленко и у нового тренера остался в запасе. Андреаццоли во время матча заменил двух опорников. Но вместо них выпустил других игроков того же амплуа. Не украинца.