Сарри – после 1:1 с Монцой: Мы заслужили свист наших фанатов

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал ничью с "Монцой" (1:1) в 5-м туре Серии А.

"До того, как счет сравнялся, мы были пассивными и позволили соперникам забрать игру под свой контроль, поэтому мы заслужили свист от наших болельщиков. После этого все открылось, и у нас тоже были свои шансы.

Многие вещи пока не работают так, как надо, и нам трудно быстро сбросить это бремя. Сейчас приоритетом является получение результата любым способом, чтобы снять лишнее напряжение и зарядить игроков энтузиазмом.

Играть после Лиги чемпионов тяжело для всех, особенно для нас, потому что мы не привыкли к этому. Так что трудностей следовало ожидать, особенно против такой хорошей команды, как "Монца", но мы все равно могли сыграть лучше", - сказал тренер.