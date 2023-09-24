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Сарри – после 1:1 с Монцой: Мы заслужили свист наших фанатов
Тренер понимает все ошибки, которые допустила команда
ANSA
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал ничью с "Монцой" (1:1) в 5-м туре Серии А.
"До того, как счет сравнялся, мы были пассивными и позволили соперникам забрать игру под свой контроль, поэтому мы заслужили свист от наших болельщиков. После этого все открылось, и у нас тоже были свои шансы.
Многие вещи пока не работают так, как надо, и нам трудно быстро сбросить это бремя. Сейчас приоритетом является получение результата любым способом, чтобы снять лишнее напряжение и зарядить игроков энтузиазмом.
Играть после Лиги чемпионов тяжело для всех, особенно для нас, потому что мы не привыкли к этому. Так что трудностей следовало ожидать, особенно против такой хорошей команды, как "Монца", но мы все равно могли сыграть лучше", - сказал тренер.
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