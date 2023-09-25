  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Леау о Саудовской Аравии: Лига чемпионов значит больше, чем 10 миллионов евро в год
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леау о Саудовской Аравии: Лига чемпионов значит больше, чем 10 миллионов евро в год

Италия
(1 голосов)

Все больше противников у саудитов

Леау о Саудовской Аравии: Лига чемпионов значит больше, чем 10 миллионов евро в год

Фото: Gaffer

Новина українською

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау высказался о Саудовской Аравии и игроках, которые уходят туда. Он считает, что не добился тех высот, чтобы уезжать из Европы.

"Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро.

В "Милане" меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в "Милане", – сказал португалец.

Напомним, что в конце прошлого сезона Леау продлил контракт, несмотря на предложения от "Челси", "Реала" и "Манчестер Сити". Португалец хотел остаться в "Милане".

В этом сезоне Рафаэл провел за "Милан" 6 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Жозе Моуринью - о матче с Торино: есть ощущение, что потеряны два очка
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
yellow-arrow
Виктор Осимхен поссорился с главным тренером после замены в матче с Болоньей. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazzetta.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде