Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леау о Саудовской Аравии: Лига чемпионов значит больше, чем 10 миллионов евро в год
Все больше противников у саудитов
Фото: Gaffer
Нападающий "Милана" Рафаэль Леау высказался о Саудовской Аравии и игроках, которые уходят туда. Он считает, что не добился тех высот, чтобы уезжать из Европы.
"Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро.
В "Милане" меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в "Милане", – сказал португалец.
Напомним, что в конце прошлого сезона Леау продлил контракт, несмотря на предложения от "Челси", "Реала" и "Манчестер Сити". Португалец хотел остаться в "Милане".
В этом сезоне Рафаэл провел за "Милан" 6 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе ликвидирован командующий ЧФ РФ адмирал Соколов
- Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник
- Клуб Первой лиги остался без главного тренера
- Серия А. Яркое поражение Ювентуса, скромная победа Милана, Лацио застрял в аутсайдерах
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО