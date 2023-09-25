Леау о Саудовской Аравии: Лига чемпионов значит больше, чем 10 миллионов евро в год

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау высказался о Саудовской Аравии и игроках, которые уходят туда. Он считает, что не добился тех высот, чтобы уезжать из Европы.

"Я еще не добился больших результатов, чтобы выступать в чемпионате вроде этого. Лига чемпионов значит больше, чем зарплата в 10 миллионов евро. В "Милане" меня хорошо приняли, и если бы я хотел уйти, я бы не продлил контракт. Я сосредоточен на том, чтобы добиться чего-то великого за два-три года в "Милане", – сказал португалец.

Напомним, что в конце прошлого сезона Леау продлил контракт, несмотря на предложения от "Челси", "Реала" и "Манчестер Сити". Португалец хотел остаться в "Милане".

В этом сезоне Рафаэл провел за "Милан" 6 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 миллионов евро.