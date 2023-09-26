Город Милан вновь на вершине. Итоги пятого тура Серии А

Салернитана - Фрозиноне 1:1

Лечче - Дженоа 1:0

Милан - Эллас Верона 1:0

Сассуоло - Ювентус 4:2

Лацио - Монца 1:1

Эмполи - Интер 0:1

Аталанта - Кальяри 2:0

Удинезе - Фиорентина 0:2

Болонья - Наполи 0:0

Торино - Рома 1:1

В первых пяти турах Серии А Милан не теряет очков против других городов. И даже почти не пропускает. Два пропущенных в целом за восемь матчей против чужих. А вот другие гранды теряют очки активно. В пятом туре не победили "Ювентус", "Рома", "Лацио", "Наполи".

Можно заявить, что сказывается влияние Еврокубков и плотного сентябрьского календаря. Но ведь "Аталанта" и "Фиорентина" также играли в Еврокубках, но в лиге победили с разницей в два мяча. А "Ювентус" ни в каких Еврокубках не играет, но провалился сильнее всех.

"Интер" и "Милан"

В "Интере" прежде всего присутствовала опасность эйфории после 5:1. Симоне Индзаги ее и опасался. Отрезвление пришло уже в Лиге Чемпионов в совершенно ужасной игре против "Реал Сосьедад", когда удалось вытащить ничью в концовке. Тогда Индзаги сильно критиковали за неожиданную ротацию. В Эмполи он сократил ее почти до минимума. Но и там было тяжело.

Против команды, еще не набравшей ни одного очка и не забившей ни одного мяча, "нерадзурри" отыграли бледно. Несмотря на 23:7 по ударам по воротам, 61:39 по владению мячом. Индзаги говорил о неспособности добить соперника и тревоге в концовке, об усталости, ментальной и физической.

Сработал фундамент обороны. Сопернику не позволили почти ничего. Защитник еще и забил - Димарко классным ударом.

В четвертый раз в истории "Интер" побеждает во всех первых пяти турах лиги. Правда, в трех предыдущих случаях он в итоге не взял Скудетто. Так что праздновать рано.

"Милан" играл еще бледнее, еще осторожнее. Он пребывал в тревоге после 1:5 в дерби и 0:0 в Лиге Чемпионов. Говорили даже о критической важности матча против крепкой "Вероны", набравшей семь очков в четырех турах. Критиковали тактическое поражение Стефано Пиоли от "Интера", инфантильный удар пяткой Рафаэля Леау в решающий момент против "Ньюкасла".

Пиоли даже решился перейти с тактической схемы 4-3-3 на 3-4-3. Совершенно неожиданно. С опорником Мусой на правом фланге обороны и правым защитником Флоренци на левом. Со вторым вратарем Спортьелло. Это повлияло на игру в атаке. Всего девять ударов по воротам, что даже меньше, чем у соперника. Низкие скорости, мало мысли и креатива.

Здесь также решила солидная оборона. Спортьелло работал меньше, чем его коллега Монтипо. И взросление Леау. Уже в дебюте он был отправлен в прорыв к вратарю и на этот раз покатил мяч куда нужно.

Пиоли отмечал агрессивную игру "Вероны", отличную реакцию своей команды, особенно запасных. Признал медленные действия, но остался доволен организованностью. Говорил об излишнем негативе вокруг его игроков. Чувствуется, что победа сняла ношу с его плеч.

"Ювентус"

Гегемонию Милана все же вроде бы нарушала туринская команда. Более того, после непривычно мощного начала сезона и особенно - после впечатляющего 3:1 над "Лацио" - начали говорить, что с козырем неучастия в Еврокубках "Ювентус" способен взять Скудетто. Однако Массимилиано Аллегри немало тревожился перед выездом к "Сассуоло", говорил, что вокруг команды слишком много эйфории.

После матча он уже напомнил, что предупреждал об этом. Что чувствовал излишнюю расслабленность и самоуверенность в течение недели, "витание в облаках с бабочками". Говорил о простых ошибках, о поражении в плане характера. Что чувствовал проблемы в обороне еще в предыдущих матчах.

Впервые в своей второй каденции, то есть после 112-ти матчей, Аллегри выпустил один и тот же стартовый состав в двух подряд. Это должно было обеспечить стабильность, но в итоге мы увидели одну из наиболее расхлябанных, неорганизованных игр его "Юве". Отнюдь не безнадежно в атаке. Но контратак и комбинаций соперника через дырявые центр поля и оборону туринцев было гораздо больше.

"Ювентус" уступил и в креативе, и в реализации, и в организованности, и в мысли, и в банальном беге. Впервые в матче в створ ворот своими силами попал на 78-ой минуте, в целом по таким ударам уступил со счетом 2:7. Ну а главное - две фатальные ошибки вратаря Войцеха Щенсны и совершенно дикая - защитника Гатти, отдавшего пас назад в пустые ворота.

"Фиорентина" и "Аталанта"

Команды из Флоренции и Бергамо одного статуса, бюджета, амбиций, борются за звание "седьмой сестры", то есть седьмого гранда. В предыдущем туре устроили веселый очный матч. В нынешнем же после еврокубковых матчей должны были не оступиться против кризисных, но приличных в обороне соперников. И им удалось сделать это со счетом 2:0.

"Фиалки" остались без своего безоговорочного лидера Нико Гонсалеса (четыре гола плюс ассист в сезоне). Матч в Удине они проиграли по ударам по воротам со счетом 6:20, их выручал вратарь. Но в итоге нашли гол центрального защитника Кварты в контратаке (!) и затем Бонавентуры на 92-ой минуте. Винченцо Итальяно остался очень доволен умением команды держаться под давлением.

Десять очков "Фиорентины" после пяти первых туров - ее второй результат в 21-ом веке на этой стадии.

"Аталанта" играла без новых форвардов Скамакки и Туре, за которых заплатила около 55-ти миллионов. Начала с почти привоза. Нанесла лишь десять ударов по воротам. Но в итоге оставила соперника на нуле ударов в створ, а сама создала достаточно. Один новичок - Шарль Де Кетеларе - не травмирован и вновь ассистировал. Сработала также старая-старая связка Муриэль-Пашалич.

Джан Пьеро Гасперини очень понравились сконцентрированность и организованность команды, он даже говорил о лучшем выступлении в сезоне в этом плане.

"Рома" и "Лацио"

Римские команды близки по адресу, статусу, бюджету, амбициям. Близки и по размеру провала начала сезона в лиге. Девять очков на двоих после пяти туров. В пятом обе сыграли вничью 1:1 с крепким середняком и большего и не заслужили. Не случайно болельщики "Лацио" встретили финальный свисток своего матча свистом, а Маурицио Сарри отменил выходной вчера и пресс-конференцию сегодня.

Жозе Моуриньо пока не настолько радикален. Все же ещё неделю назад его команда победила в лиге со счетом 7:0. Но ведь опустилась на землю очень быстро. И ещё не решила свои гостевые проблемы. Одна победа в гостях в лиге в последних 11-ти матчах.

Из позитива "Ромы" - третий гол Ромелу Лукаку в третьем "старте" команды во всех турнирах. В его стиле - прикрыть корпусом, развернуться, пробить. Также Кристанте попадал в стойку. С другой стороны, из двух вратарей больше работал Руй Патрисиу. А пропущенный в концовке с подачи штрафного вызывает вопросы об организованности и характере. "Волки" пропустили в пяти из шести матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Моуриньо говорил о тяжелой игре против такого физически мощного и интенсивного соперника, жаловался на пропущенный со стандартного положения, ужасное поле и усталость после матча Лиги Европы в четверг. Посчитал, что его команда играла хорошо. Возможно, и вправду хорошо. Но не лучше соперника.

"Лацио" в первом тайме, кроме раннего гола, не показал ничего, полностью уступив поле "Монце". 1:8 по ударам по воротам, 42:58 по владению мячом. Во втором тайме проснулся и атаковал чаще, чем соперник. Но не сказать, что переиграл его, не выглядел ощутимо сильнее его. Хотя и дважды попадал в стойку.

Сарри признал пассивность своей команды в первом тайме и заслуженность свиста за этот период. Но во втором считает, что она играла хорошо, должна была забивать и не позволяла сопернику ничего. Признал, что команда в целом страдает, создает мало по отношению к процентам владения мячом, пропускает слишком много в обороне, и для выхода из кризиса нужно время.

Худшее начало сезона "Лацио" в лиге в эру трех очков за победу, то есть с 1994-го года.

"Наполи"

Чемпион стоит выше римских команд, но ненамного. А настроение там даже хуже. Уж слишком быстрым оказалось исчезновение команды Лучано Спаллетти, игры Лучано Спаллетти. Болельщики уже мало верят в Руди Гарсию, даже кое-где в прессе говорят, что долго терпеть его Аурелио Де Лаурентис не будет. Финальный свисток в Болонье болельщики гостей встретили свистом.

В таком свете ничья там должна считаться не неудачей, а объективной реальностью. Все же "Болонья" в августе уже не проиграла "Ювентусу" в гостях, а в предыдущем сезоне во втором круге не проиграла дома ни "Юве", ни "Милану", ни "Интеру", ни "Роме", ни "Лацио", ни самому "Наполи" (2:2). Серьезный соперник, которого в своем нынешнем состоянии чемпиону было изначально трудно переиграть.

"Наполи" еще и не пропустил. Учитывая травмы двух ведущих защитников Ррахмани и Жезуса и дебют новичка Натана, до этого отыгравшего за команду лишь одну минуту, достижение. Еще и попадал в стойку. Еще и заработал пенальти. Но Осимхен не реализовал, пробив очень неточно, а затем бурно реагировал на свою замену. Хвича Кварацхелия уже полгода без голов и также был заменен.

Гарсия считает, что его команда играла хорошо, даже интересно, доволен "сухим" матчем. Считает, что в свете попадания в стойку и пенальти "Наполи" заслужил победу.

Другие

Неудачи грандов = успех других. Иван Юрич уже боялся, что потерял свой "Торино" после 1:4 от "Милана", но с тех пор в трех турах он набрал семь очков. Дуван Сапата летом чуть не перешел в "Рому", и его мощь, опыт и нюх на голы нужны всем. "Болонья" играла как всегда прилично, и Тьяго Мотта даже должен быть недоволен всего четырьмя ударами по воротам. "Россоблу" способны на большее против всех.

"Сассуоло" и его тренер Алессио Дионизи уже находились под давлением из-за слабого начала сезона. В предыдущем туре потеряли 2:0 с итоговым результатом 2:4. Но здесь выдали победный 4:2, переиграв "Ювентус" абсолютно заслуженно. "Монца" также начала сезон не очень, но в свете первого тайма против "Лацио" даже должна быть недовольна ничьей.

С мобильностью и техникой "Сассуоло", "Монцы" и "Болоньи" и мощью и скоростью "Торино" непросто справиться. Непросто и с мощью и скоростью "Вероны". Она переиграла "Милан" по ударам по воротам и должна быть разочарована 0:1. Ведь также способна на большее.

А "Лечче" и вовсе на третьем месте и даже без поражений с начала сезона. Лишь он и "Интер" достигли такого. Хотя против "Дженоа" было трудно. Даже в численном большинстве с 36-ой минуты "джаллоросси" не создали много. Но в итоге все же затолкали. Благодаря замене и удару с рикошетом.

Руслан Малиновский вышел на замену у генуэзцев на 89-ой минуте вместо второго правого защитника Сабелли. Пробил штрафной издали очень неточно.

"Эмполи" в итоге все же установил антирекорд лиги всех времен - пять первых туров без очков и забитых мячей. Но в первом матче четвертой каденции главного тренера Аурелио Андреаццоли поборолся с "Интером" очень прилично. Жаль, что без Виктора Коваленко, который и у нового наставника остался в запасе.

Лучший игрок тура - Джакомо Бонавентура ("Фиорентина"). Ассист длинным пасом, затем 34-летний игрок забил на 92-ой минуте

Прорыв тура - "Сассуоло". Гроза грандов вернулась?

Разочарование тура - "Ювентус". Дикие ошибки обороны и вратаря

Лучший вратарь тура - Пьетро Терраччьяно ("Фиорентина"). Восемь сейвов без пропущенных

Лучший тренер тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло"). Переиграл Аллегри

1 Интер 5 5 0 0 15 2 Милан 5 4 0 1 12 3 Лечче 5 3 2 0 11 4 Ювентус 5 3 1 1 10 5 Фиорентина 5 3 1 1 10 6 Аталанта 5 3 0 2 9 7 Наполи 5 2 2 1 8 8 Фрозиноне 5 2 2 1 8 9 Торино 5 2 2 1 8 10 Эллас Верона 5 2 1 2 7 11 Болонья 5 1 3 1 6 12 Сассуоло 5 2 0 3 6 13 Рома 5 1 2 2 5 14 Монца 5 1 2 2 5 15 Дженоа 5 1 1 3 4 16 Лацио 5 1 1 3 4 17 Салернитана 5 0 3 2 3 18 Удинезе 5 0 3 2 3 19 Кальяри 5 0 2 3 2 20 Эмполи 5 0 0 5 0

Фото - ANSA