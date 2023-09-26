Фиорентина подпишет новый контракт со звездным вингером

Вингер "Фиорентины" Николас Гонсалес согласился подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Подписание, по данным источника, должно состояться сегодня. Новое соглашение футболиста с командой будет действовать до июня 2028 года.

Напомним, что летом этого года "Брентфорд" был готов заплатить за Гонсалеса более 40 миллионов евро, но "Фиорентина" отклонила это предложение.

Николас выступает за клуб из Флоренции с июля 2021-го после перехода из "Штутгарта" за 24,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.