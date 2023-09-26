  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус - Лечче: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Лечче: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Встреча третьей и четвертой команды чемпионата Италии – смотреть прямую трансляцию

Ювентус - Лечче: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images

Новина українською

"Лечче" еще не проиграло ни одного матча в новом сезоне Серии А. Хорошую серию южан постарается прервать "Ювентус", проигравший в прошлом туре "Сассуоло".

Чемпионат Италии, шестой тур

26 сентября 2023. Турин, “Альянц Стэдиум”

“Ювентус” 21:45 “Лечче”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ювентус - Лечче
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Президент Наполи подозревается в фальсификации бумаг по трансферу Осимхена из Лилля
yellow-arrow
Фиорентина подпишет новый контракт со звездным вингером
yellow-arrow
Ювентус рассматривает нескольких полузащитников, чтобы заменить Погба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А Где смотреть футбол Лечче смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде