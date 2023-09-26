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Ювентус - Лечче: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча третьей и четвертой команды чемпионата Италии – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images
"Лечче" еще не проиграло ни одного матча в новом сезоне Серии А. Хорошую серию южан постарается прервать "Ювентус", проигравший в прошлом туре "Сассуоло".
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Чемпионат Италии, шестой тур
26 сентября 2023. Турин, “Альянц Стэдиум”
“Ювентус” 21:45 “Лечче”
Телетрансляция – Megogo Футбол 3
Трансляція матчу Ювентус - ЛеччеСмотреть трансляцию
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