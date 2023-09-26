Президент Наполи подозревается в фальсификации бумаг по трансферу Осимхена из Лилля

Прокуратура Рима внесла президента "Наполи" Аурэлио Де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о даче ложной бухгалтерской отчетности. Считается, что в ходе трансфера Виктора Осимхена из "Лилля" в 2020-м имел место фиктивный прирост капитала.

Прокуратура изъяла документы связанные с трансфером ещё в июне прошлого года. Также были проведены обыски в Италии и Франции.

По Transfermarkt "Наполи" заплатил за Осимхена 75 миллионов евро. На сколько эта сумма приблизительна и насколько была велика фальсификация, неизвестно.