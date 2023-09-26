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Президент Наполи подозревается в фальсификации бумаг по трансферу Осимхена из Лилля
Очередное дело о приросте капитала в Италии
Прокуратура Рима внесла президента "Наполи" Аурэлио Де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о даче ложной бухгалтерской отчетности. Считается, что в ходе трансфера Виктора Осимхена из "Лилля" в 2020-м имел место фиктивный прирост капитала.
Прокуратура изъяла документы связанные с трансфером ещё в июне прошлого года. Также были проведены обыски в Италии и Франции.
По Transfermarkt "Наполи" заплатил за Осимхена 75 миллионов евро. На сколько эта сумма приблизительна и насколько была велика фальсификация, неизвестно.
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