  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Наполи подозревается в фальсификации бумаг по трансферу Осимхена из Лилля
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Наполи подозревается в фальсификации бумаг по трансферу Осимхена из Лилля

Италия
(1 голосов)

Очередное дело о приросте капитала в Италии

Президент Наполи подозревается в фальсификации бумаг по трансферу Осимхена из Лилля

Новина українською

Прокуратура Рима внесла президента "Наполи" Аурэлио Де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о даче ложной бухгалтерской отчетности. Считается, что в ходе трансфера Виктора Осимхена из "Лилля" в 2020-м имел место фиктивный прирост капитала.

Прокуратура изъяла документы связанные с трансфером ещё в июне прошлого года. Также были проведены обыски в Италии и Франции.

По Transfermarkt "Наполи" заплатил за Осимхена 75 миллионов евро. На сколько эта сумма приблизительна и насколько была велика фальсификация, неизвестно.

По теме
yellow-arrow
Ювентус - Лечче: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Фиорентина подпишет новый контракт со звездным вингером
yellow-arrow
Ювентус рассматривает нескольких полузащитников, чтобы заменить Погба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи Лилль Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.sky.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде