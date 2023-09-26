Серия А. Ювентус возвращается к скучным истокам и к победе

Серия А. Шестой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лечче" 1:0

Гол: Милик 57

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Ругани (Гатти 71), МакКенни (Веа 87), Фаджоли (Миретти 86), Локателли, Рабио, Камбиазо (Костич 71), Кьеза, Милик (Влахович 78)

"Лечче": Фальконе, Венути (Жендрей 63), Понграчич, Баширотто, Доргу, Рамадани (Каба 69), Уден (Рафиа 63), Блен (Пикколи 81), Алмквист, Крстович, Стрефецца (Сансоне 63)

Предупреждения: Кьеза 76, Рабио 90+1 - Рамадани 39, Рафия 69, Каба 85, Крстович 90

Удаление: Каба 90+3 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Джуа

В начале сезона 2023/24 "Ювентус" играл в яркий, динамичный, интересный футбол. Удивительно. Особенно - от Массимилиано Аллегри. Потому он вызывал комплименты и повышение ожиданий. В пятом туре яркость уже ударила по нему, когда пропустил четыре от "Сассуоло" и выглядел хаотичным, разобранным. На этом Аллегри решил прикрыть лавочку и вернулся к своей традиционной скуке.

Тренер заявлял, что хочет сыграть осторожнее против "Лечче". Хвалил соперника, стоящего выше него, начавшего сезон так, как никогда в истории, не проигравшего в первых пяти турах. Упоминал о проблемах в ментальном плане и излишней эйфории, "летании в облаках с бабочками" перед "Сассуоло". Что ж, сегодня команда Аллегри была до боли циничной. Никаких бабочек.

Она выиграла матч по ударам по воротам со счетом 14:2, в створ - 5:0. Должна быть довольной идеальным перекрытием обороны. Владение мячом чуть не уступила, но по пасам в атакующей трети поля победила со счетом 159:95. В первом тайме создала супермомент, когда Кьеза с паса Данило вразрез чуть не попал в дальний угол, также Фальконе дважды еле прервал прострелы.

В итоге затяжная атака на 57-ой минуте привела к очередному навесу, Рабио выиграл верховую дуэль, а Милик, впервые в сезоне получивший место в стартовом составе (вместо Влаховича) забил с метра. Избежав офсайда. А после этого "Ювентус" герметично "засушил" игру и ничего не позволил сопернику.

"Лечче" может заявить, что в первом тайме прижимался к своим воротам лишь между 20-30 минутами, а в остальные по пасам в атаке даже победил. Может заявить, что пропустил из-за двух ошибок арбитра. Антонио Джуа ошибочно назначил угловой, во время которого Ругани сыграл рукой. Но гости успели выбить мяч после этого и до пропущенного, и ВАР не имел право вмешаться.

Нейтральным зрителям должно быть жаль потерянного времени на просмотр этого матча. Сами болельщики "Ювентуса" свистели по окончании первого тайма. Но в итоге "Юве" забирает в копилку три очка и возвращается на второе место перед остальными матчами тура. Еще и не пропускает всего во втором домашнем матче лиги из последних семи. Вовремя.