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Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба

Италия
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Об этом заявил агент игрока

Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Виктора Осимхена Роберто Календа заявил, что его клиент готов подать в суд на "Наполи". Все дело в тиктоке, который был опубликован в официальном аккаунте клуба.

"То, что сегодня произошло в официальном профиле "Наполи" в TikTok, является неприемлемым. Сначала клуб опубликовал видео с явным высмеиванием Виктора, а позже удалил его.

Это серьезный прецедент, который наносит серьезный ущерб игроку и усложняет его публичную жизнь, которая и без того наполнена судебными процессами со СМИ и фейковыми новостями.

Мы оставляем за собой право принять судебные меры для защиты Виктора", – заявил Календа.

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Это произошло на фоне новостей о внесении президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о фальсификации бухгалтерской отчетности по трансферу Осимхена из "Лилля" в 2020-м.

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В статье: Наполи Виктор Осимхен
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