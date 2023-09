Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба

Агент Виктора Осимхена Роберто Календа заявил, что его клиент готов подать в суд на "Наполи". Все дело в тиктоке, который был опубликован в официальном аккаунте клуба.

Это произошло на фоне новостей о внесении президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о фальсификации бухгалтерской отчетности по трансферу Осимхена из "Лилля" в 2020-м.

????‼️ Napoli posted this video on their official TikTok account before deleting it. Osimhen’s agent has said it was an insult and is threatening legal action. #Napoli pic.twitter.com/enNvnh82iN