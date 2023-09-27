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Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба
Об этом заявил агент игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Агент Виктора Осимхена Роберто Календа заявил, что его клиент готов подать в суд на "Наполи". Все дело в тиктоке, который был опубликован в официальном аккаунте клуба.
"То, что сегодня произошло в официальном профиле "Наполи" в TikTok, является неприемлемым. Сначала клуб опубликовал видео с явным высмеиванием Виктора, а позже удалил его.
Это серьезный прецедент, который наносит серьезный ущерб игроку и усложняет его публичную жизнь, которая и без того наполнена судебными процессами со СМИ и фейковыми новостями.
Мы оставляем за собой право принять судебные меры для защиты Виктора", – заявил Календа.
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Это произошло на фоне новостей о внесении президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о фальсификации бухгалтерской отчетности по трансферу Осимхена из "Лилля" в 2020-м.
????‼️ Napoli posted this video on their official TikTok account before deleting it. Osimhen’s agent has said it was an insult and is threatening legal action. #Napoli pic.twitter.com/enNvnh82iN— Italian Football News ???????? (@footitalia1) September 26, 2023
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