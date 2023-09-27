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Очередной шанс для Коваленко. Эмполи - Салернитана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Салернитана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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В Серии А сегодня есть матчи с участием топовых, именитых команд. Следим за ними, но обращаем свое внимание и на "Эмполи", где может сыграть Виктор Коваленко. Соперник – целиком по зубам.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч шестого тура Серии А состоится в среду, 27-го сентября, в 19.30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Серия А. Шестой тур
"Эмполи" 19:30 "Солернитана"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Емполі - СалернітанаСмотреть трансляцию
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