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Осимхен удалил из социальных сетей фотографии, связанные с этапом его карьеры в Наполи
Нападающий конфликтует с руководством неаполитанской команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нигериец удалил большую часть фотографий, касающихся этапа карьеры игрока в "Наполи", со страницы в социальных сетях, однако сохранил изображения, связанные с национальной командой и предыдущими клубами.
Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и "Наполи" из-за появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего.
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В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за "Наполи" во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.
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