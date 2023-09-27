  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Осимхен удалил из социальных сетей фотографии, связанные с этапом его карьеры в Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осимхен удалил из социальных сетей фотографии, связанные с этапом его карьеры в Наполи

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Нападающий конфликтует с руководством неаполитанской команды

Осимхен удалил из социальных сетей фотографии, связанные с этапом его карьеры в Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нигериец удалил большую часть фотографий, касающихся этапа карьеры игрока в "Наполи", со страницы в социальных сетях, однако сохранил изображения, связанные с национальной командой и предыдущими клубами.

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и "Наполи" из-за появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за "Наполи" во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.

Читайте также Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба
По теме
yellow-arrow
Златан Ибрагимович может получить одну из руководящих должностей в Милане
yellow-arrow
Очередной шанс для Коваленко. Эмполи - Салернитана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
victorosimhen9

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде