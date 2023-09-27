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Интер сократил убытки почти вдвое за последний сезон
Этот успех благодаря отличным результатам в Лиге чемпионов
Фото: пресслужби ФК "Інтер"
В конце сентября состоится заседание совета директоров "Интера", на котором будут подведены итоги финансового года. По данным Calcio e Finanza, по состоянию на 30 июня 2023 года, дефицит составляет 80 млн евро, что является значительным улучшением по сравнению со 140 миллионами в прошлом сезоне.
Этот успех в части финансовой стабильности стал возможным благодаря отличным результатам в Лиге чемпионов прошлого сезона и поддержке болельщиков, которые наполняли стадион "Сан-Сиро", обеспечив 80 миллионов доходов от стадиона.
Это также помогло компенсировать потерю доходов от партнерства с Digitalbits и возобновленной сделки с Paramount+ как, главным спонсором, которая принесла 4 миллиона евро после последних матчей прошлого сезона, включая финал Лиги чемпионов. К тому же клубу удалось сократить расходы на зарплаты на 10-12%.
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