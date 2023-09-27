Осимхен попал в заявку Наполи на предстоящий матч Серии А

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен попал в заявку команды на матч 6-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

Ранее стало известно о конфликте между игроком и клубом из-за появления в клубном ТикТоке неаполитанцев юмористического видеоролика в отношении нападающего.

После чего Осимхен демонстративно удалил из соцсестей все свои фотографии, связанные с итальянским коллективом.

Матч 6-го тура Серии А "Наполи" – "Удинезе" состоится сегодня и начнется в 21:45.