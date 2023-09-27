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Осимхен попал в заявку Наполи на предстоящий матч Серии А
Конфликт решен?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен попал в заявку команды на матч 6-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".
Ранее стало известно о конфликте между игроком и клубом из-за появления в клубном ТикТоке неаполитанцев юмористического видеоролика в отношении нападающего.
После чего Осимхен демонстративно удалил из соцсестей все свои фотографии, связанные с итальянским коллективом.
Матч 6-го тура Серии А "Наполи" – "Удинезе" состоится сегодня и начнется в 21:45.
???? I convocati di #NapoliUdinese ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 27, 2023
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bTIMDvlOHt
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