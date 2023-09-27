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Осимхен приехал в отель Наполи перед игрой с Удинезе, несмотря на готовящийся суд с клубом – Видео
Будет играть после такого?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" заявил Виктора Осимхена на игру Серии А против "Удинезе" и игрок приехал в клубный отель перед игрой, которая пройдет сегодня в 21:45. Футболист не поздоровался с партнерами по команде Зелински и Демме, но поприветствовал командного менеджера.
Напомним, что вчера агент игрока заявил, что он будет судится с клубом, после публикации унизительного ролика в официальном тиктоке клуба. В видео Осимхен под "смешной" звук просит пенальти, а когда арбитр его назначает, нигериец промахивается.
Всё происходит на фоне внесения владельца "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о фальсификации бухгалтерской отчетности во время перехода того же Осимхена из "Лилля" в 2020-м.
Victor Osimhen arriving @ Napoli’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023
Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.
???? @GennyDelVe — Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE
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