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Осимхен приехал в отель Наполи перед игрой с Удинезе, несмотря на готовящийся суд с клубом – Видео

Италия
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Будет играть после такого?

Осимхен приехал в отель Наполи перед игрой с Удинезе, несмотря на готовящийся суд с клубом – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" заявил Виктора Осимхена на игру Серии А против "Удинезе" и игрок приехал в клубный отель перед игрой, которая пройдет сегодня в 21:45. Футболист не поздоровался с партнерами по команде Зелински и Демме, но поприветствовал командного менеджера.

Напомним, что вчера агент игрока заявил, что он будет судится с клубом, после публикации унизительного ролика в официальном тиктоке клуба. В видео Осимхен под "смешной" звук просит пенальти, а когда арбитр его назначает, нигериец промахивается.

Всё происходит на фоне внесения владельца "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса в список подозреваемых в деле о фальсификации бухгалтерской отчетности во время перехода того же Осимхена из "Лилля" в 2020-м.

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В статье: Наполи Виктор Осимхен
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