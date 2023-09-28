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Милан завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро - это рекорд клуба

Италия
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Хорошие финансовые показатели для клуба

Милан завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро - это рекорд клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

27 сентября состоялось заседание совета директоров "россонери" по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23. По итогам заседания была зафиксирована прибыль в размере 6 млн евро. В прошлом финансовом году у "Милана" были убытки в размере 66,5 млн евро.

"Милан" закрыл баланс с прибылью впервые с 2006 года, когда этот показатель составлял почти 2,5 млн евро. Кроме того, доходы клуба в завершившемся финансовом году превысили 400 млн евро (297 млн в прошлом периоде). Это рекорд "Милана". В прошлом сезоне "Милан" дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял 4-е место в Серии А.

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В статье: Милан
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Источник:
calcioefinanza

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