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Милан завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро - это рекорд клуба
Хорошие финансовые показатели для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
27 сентября состоялось заседание совета директоров "россонери" по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23. По итогам заседания была зафиксирована прибыль в размере 6 млн евро. В прошлом финансовом году у "Милана" были убытки в размере 66,5 млн евро.
"Милан" закрыл баланс с прибылью впервые с 2006 года, когда этот показатель составлял почти 2,5 млн евро. Кроме того, доходы клуба в завершившемся финансовом году превысили 400 млн евро (297 млн в прошлом периоде). Это рекорд "Милана". В прошлом сезоне "Милан" дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял 4-е место в Серии А.
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