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Наполи выпустил заявление касательно Осимхена: игрок не дождался извинений
В стиле Де Лаурентиса
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" опубликовал заявление по ситуации с Виктором Осимхеном. Клуб разъяснил ситуацию, но не принес извинений.
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"Клуб "Наполи", чтобы избежать каких-либо фальсификаций по этой теме, уточняет, что никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена. Чтобы продемонстрировать это, во время летних сборов Клуб решительно отверг каждое поступившее предложение о трансфере нападающего за границу.
Общеизвестным фактом является то, что в социальных сетях, в частности в TikTok, выразительная речь всегда создавалась легко и творчески, без каких-либо намерений насмехаться, как в случае с Осимхеном. Однако если Виктор и усмотрел в себе какую-либо обиду, то это не было целью клуба", – говорится в заявлении.
Напомним, что агент Виктора Осимхена пригрозил клубу судом, после публикации оскорбительного ролика в официальном тиктоке клуба. В видео Осимхен под "смешной" звук просит пенальти, а когда арбитр его назначает, нигериец промахивается.
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