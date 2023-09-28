Наполи выпустил заявление по Осимхену: игрок не дождался извинений

"Наполи" опубликовал заявление по ситуации с Виктором Осимхеном. Клуб разъяснил ситуацию, но не принес извинений.

"Клуб "Наполи", чтобы избежать каких-либо фальсификаций по этой теме, уточняет, что никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена. Чтобы продемонстрировать это, во время летних сборов Клуб решительно отверг каждое поступившее предложение о трансфере нападающего за границу.

Общеизвестным фактом является то, что в социальных сетях, в частности в TikTok, выразительная речь всегда создавалась легко и творчески, без каких-либо намерений насмехаться, как в случае с Осимхеном. Однако если Виктор и усмотрел в себе какую-либо обиду, то это не было целью клуба", – говорится в заявлении.

Напомним, что агент Виктора Осимхена пригрозил клубу судом, после публикации оскорбительного ролика в официальном тиктоке клуба. В видео Осимхен под "смешной" звук просит пенальти, а когда арбитр его назначает, нигериец промахивается.