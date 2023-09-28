Серия А. Фиорентина теряет выигрышный матч

Серия А. Шестой тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Суле 70 - Н. Гонсалес 19

После 0:4 от "Интера" в "Фиорентине" были раздражены и мотивированы. Обещали, что больше такого не повторится. Хотя и тревожились. Вспоминали об осени 2022-го года, когда не справлялись с игрой на два фронта и в лиге упали чуть ли не до зоны вылета. Но на этот раз вроде бы получалось лучше. Весёлая победа над "Аталантой" (3:2) с камбеком, 2:0 над "Удинезе" в воскресенье, несмотря на 6:20 по ударам по воротам.

Впрочем, сегодня вернулась "Фиорентина", которую мы видели ровно год назад. Которая доминирует, сидит вокруг штрафной соперника, не позволяя ему ничего, разыгрывает красивые комбинации. Но принимает ужасные решения на последнем пасе или ударе, заигрывается, забивает лишь однажды, а затем отпускает вожжи и позволяет сопернику сравнять из ниоткуда.

Гол на 19-ой минуте стал восьмым ударом по воротам "Фрозиноне" против одного в ответ. При этом до каких-то супермоментов не доходило именно из-за плохих решений. Но все же навес Данкана на правую сторону в затяжной атаке и удар головой Гонсалеса с отскоком от газона (его пятый гол в сезоне во всех турнирах) принесли заслуженный результат.

Игроки гостей блокировали опасные удары во время короткого пробуждения хозяев, затем вновь начали красиво разыгрывать, но запарывать. Второй тайм также начали активно. Но вдруг выключились. Начали проигрывать единоборства повысившему жесткость сопернику. Моментов и вообще ударов по воротам от обеих было мало, но Терраччьяно все же пришлось тащить удар из-под перекладины. А затем он пропустил.

Казо вышел на замену, получил от Хеддиры, прорвался слева, его прострел отбили недалеко, и Суле добил головой.

После такого "фиалки" не сумели вернуться и создать что-либо интересное.

Трагедии из этой ничьей не нужно делать, поскольку "Фрозиноне" дома в нынешнем сезоне уже побеждал "Аталанту" и "Сассуоло" и вообще теперь после шести туров лишь с одним поражением на всех полях. Крепкий новичок. Да и "Фиорентина" остается близкой к высоким местам. Но симптомы конкретно в этом матче уж слишком напоминают провальную прошлогоднюю осень.

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Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Болонья" 0:0

"Монца" и "Болонья" - крепкие симпатичные команды, против которых грандам всегда тяжело. Первая в предыдущем туре сыграла вничью с "Лацио" в гостях, вторая - дома с "Наполи" и еще во втором туре привезла 1:1 с выезда к "Ювентусу". Но против команд своего калибра и ниже, когда не устраивают овации за ничью, а требуют победить, им гораздо сложнее. У них лишь по одной победе с начала сезона.

Очный матч получился крайне слабым. В первом тайме команды и вовсе нанесли на двоих четыре удара по воротам. Хотя в итоге обоим вратарям пришлось работать. Также голы обеих команд отменили, а на 87-ой минуте игрок гостей Салемакерс сказал что-то арбитру, получил желтую, поаплодировал ему и получил еще одну.