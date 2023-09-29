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У Ромы 5 очков за 6 туров - это худший старт сезона для Моуринью в карьере
Жозе еще никогда так плохо не начинал чемпионат
AS Roma
"Рома" под руководством португальца была разгромлена "Дженоа" (1:4) в 6-м туре Серии А. На счету команды 5 очков. Для Моуринью это антирекорд за время работы главным тренером, сообщает Football Italia.
До этого худшим результатом были 7 очков за 6 туров в АПЛ в сезоне-2015/16 - тогда Жозе тренировал "Челси". "Рома" занимает в таблице 16-е место, отставая от лидирующих "Интера" и "Милана" на 10 очков.
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Источник:football-italia
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