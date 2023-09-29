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Моуриньо прокомментировал антирекордный старт в карьере: Зато Рома впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд
Жозе Моуриньо дал комментарий по поводу неудач в этом сезоне
AS Roma
"Рома" под руководством португальца была разгромлена "Дженоа" (1:4) в 6-м туре Серии А. Для Моуриньо это первый антирекорд за время работы главным тренером "Ромы", до этого худшим результатом были 7 очков за 6 туров в Английской премьер-лиге в сезоне-2015/16 - тогда Жозе тренировал "Челси".
"Мы плохо начали игру, это правда. Мы пропустили ужасный гол. То же самое было в игре с "Вероной". Последовала реакция, мы сравняли, но вскоре после этого Льоренте получил травму, и командная структура изменилась - в худшую сторону. Манчини получил жёлтую карточку, и, учитывая то, кто был судьёй [Даниэле Орсато], мы решили его заменить, и это привело к очередному изменению структуры. Наш гол отменили из-за офсайда, но мы почувствовали, что способны сравнять счёт. "Дженоа" сидела глубоко, мы доминировали, даже не создавая большого количества моментов. Все наши замены были нацелены на атаку. Однако после третьего гола всё было кончено."
"Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, "Рома" впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд. Нам некогда плакать. Мы можем плакать внутри, потому что все это ранит наши сердца, особенно мое, учитывая мою связь с фанатами "Ромы". Но завтра мы вернемся к работе.", — прокомментировал главный тренер римлян в эфире DAZN.
"Рома" занимает в таблице 16-е место,
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