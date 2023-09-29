Первая кровь Интера, возвращение Наполи, Ювентуса и Лацио, развал Ромы. Итоги шестого тура Серии А

Ювентус - Лечче 1:0

Интер - Сассуоло 1:2

Кальяри - Милан 1:3

Эллас Верона - Аталанта 0:1

Наполи - Удинезе 4:1

Лацио - Торино 2:0

Эмполи - Салернитана 1:0

Фрозиноне - Фиорентина 1:1

Монца - Болонья 0:0

Дженоа - Рома 4:1

В шестом туре Серии А "Интер" впервые в сезоне потерял очки и сразу же проиграл дома, "Милан" пропустил первым, но в итоге сравнялся с ним в турнирной таблице. "Лацио", "Наполи" и "Ювентус" вышли из своих бурь с победами, "Аталанта" продолжает держаться наверху. Внизу же "Эмполи" наконец-то начал сезон. А вот "Рома" разваливается. В гостях и вообще.

"Интер"

Возможно, ещё окажется, что победа в Миланском дерби со счетом 5:1 станет худшим, что могло случиться для "Интера". После неё он отыграл ужасно против "Реал Сосьедад" в Лиге Чемпионов и еле спас ничью в концовке, забил лишь один мяч слабому "Эмполи", в четырех турах до этого пропустившему 12. А теперь и потерял первые очки в лиге в сезоне, потерпел первое поражение в сезоне, первое домашнее в сезоне.

Симоне Индзаги доволен первым таймом матча против "Сассуоло", считает, что команда доминировала и много создала. Но на самом деле немного. Её вратарь Зоммер даже отбил в три раза больше ударов. Ну а во втором тайме команда развалилась под прессингом "Сассуоло". Даже Зоммер впервые в сезоне ошибся. И прижать соперника к воротам и создавать после двух пропущенных также не удавалось.

Четыре замены Индзаги одновременно на 68-ой минуте были красноречивыми. И запоздавшими. Он решил выставить с первых минут на матч посреди недели полностью первый состав. Из которого многие устали. Сам же тренер, кроме комплиментов первому тайму своей команды (на самом деле солидному, но далеко не блестящему), признал потерю пути во втором. Но считал пропущенные мячи эпизодами, а не тенденцией. Зря.

Ну а "Сассуоло" великолепен. Через четыре дня после 4:2 над "Ювентусом" он победил и "Интер". В гостях. Еще и не развалился после пропущенного в раздевалку. Он просто обожает "Джузеппе Меацца". Переиграл здесь "Интер" в пятый раз в последних девяти матчах при всего двух поражениях. Обожает и Доменико Берарди (гол и ассист). У него уже восемь голов в карьере на этом стадионе против "Милана" и "Интера".

Тренер "нероверди" Алессио Дионизи, победивший в Милане одну из местных команд в четвертый раз в пяти последних матчах, говорил перед матчем, что финалист Лиги Чемпионов гораздо сильнее "Юве" и победить его почти невозможно. Но, как оказалось, лишь лукавил. Он и его команда остаются специалистом по грандам.

"Милан"

"Россонери" после дерби должны были опасаться развала и действовать очень осторожно. Так и действовали, забив ранний гол "Вероне" и затем "засушив" игру. Но уже в Кальяри решили рискнуть и посадить в запас Оливье Жиру и Рафаэля Леау. Также остались без первого вратаря Маньяна и последнего опорника Крунича. Раде ещё и заменил Адли, который не отыграл ни минуты в этом сезоне и вообще не последний опорник.

Поначалу Адли проиграл борьбу, что привело к голу соперника. Дублер Жиру Ноа Окафор пробивал неудачно, миланцы и вовсе, несмотря на огромное преимущество, не попадали в створ. Но в итоге Окафор сыграл как Жиру, подкараулив ошибку вратаря, Пулишич в этом голе прорвался как Леау. Затем удались наигранный розыгрыш углового (первый гол защитника Томори за 354 дня) и дальний удар новичка Лофтуса-Чика.

В итоге удалось отдохнуть в последние полчаса. В итоге удалось предоставить полный отдых 37-летнему Жиру. А это очень важно в плотном календаре. Важно, что есть запасные. В предыдущем сезоне скамейка постоянно подводила команду. Удалось победить в гостях. Что вовсе не тривиально, ведь это седьмая такая победа в лиге в последних 16-ти матчах. Все еще меньше половины.

Пиоли ожидаемо остался доволен помощью дублеров. А также возвращением в игру "через наши принципы". Его команда и вправду не впала в хаос после пропущенного, а медленно копала, пока не нашла золото.

"Ювентус"

"Ювентус" также решил быть осторожным после провала против "Сассуоло". Массимилиано Аллегри прямо заявил о таком желании ещё перед матчем против "Лечче". Логично, ведь в Реджо-Эмилии команда выглядела слишком хаотично, не похожей на своего тренера, а на этот раз пришлось играть против соперника, стоявшего выше в турнирной таблице.

"Юве" перевыполнил план и предстал на сто процентов командой Аллегри, от игры которой всегда зубы сводило, но которая умела добыть результат и не пропустить. Она не дала никаких шансов у ворот Щенсны, которому было очень легко реабилитироваться за две грубые ошибки в пятом туре. Позволила сопернику лишь два удара по воротам за матч. А сама создала очень мало, но затолкала гол с метра.

"Минимум-Макс" - красноречивый заголовок Corriere Dello Sport на следующее утро после матча.

Правда, гол состоялся после ошибочно назначенного углового и касания мяча рукой игроком "Юве". ВАР не мог вмешаться, поскольку гости уже выбили мяч. Также болельщики свистели после слабого первого тайма туринцев. А Аллегри ушёл в раздевалку еще до финального свистка, злясь на игроков из-за пасов назад. Но важен лишь итог - три очка. И второй домашний матч из семи последних без пропущенных.

"Лацио"

"Лацио" уж точно должен был быть осторожен после своего худшего начала сезона в лиге с 1994-го года. Маурицио Сарри отменил день отдыха и предматчевую пресс-конференцию перед встречей с "Торино", поссорился с президентом Клаудио Лотито настолько, что последний в соцсетях даже угрожал вмешаться, если "кто-либо подумает, что может решать все". Так что здесь победа была нужна кровь из носу.

"Торино" известен жёсткой игрой, организованной обороной, любовью к единоборствам. В воскресенье он остановил "Рому". Так что к матчу против него нужно было подходить предельно осторожно. Тем более, что Сарри говорил о потребности во времени для выхода из кризиса. "Лацио" подошёл так осторожно, что позволил сопернику лишь четыре удара по воротам в первом тайме, а сам и вовсе нанес два.

В итоге все же удалось забить. Даже дважды. Лаццари разыграл с Фелипе Андерсоном справа, прострелил, и Весино замкнул не с самого простого угла. С непростого забивал и Дзакканьи после прострела Андерсона. Также удалось не пропустить впервые в сезоне во всех турнирах.

Сарри говорил о порядке в первом тайме и качестве во втором, о солидности в целом, которую в этом матче ставил во главу угла, об отношении к игре. Прокомментировал радикальные изменения в центре поля, где дебюты в сезоне в стартовом составе в лиге получили Весино и Ровелла, отмечая, что хотел прежде всего добиться физической мощи и получил её.

Он очень доволен. Учитывая контраст с тем, что видел во всех матчах лиги нового сезона, кроме победного над "Наполи" - не удивляет.

"Наполи"

В "Наполи" и вовсе бушевал цунами. Смеющиеся над Виктором Осимхеном два видео на официальных страницах клуба в соцсетях, угрозы его агента подать в суд на клуб, стирание почти всех фото в футболке "Наполи" на страницах Оси, его отказ пожимать руки некоторым игрокам. Плюс еще и Руди Гарсия, в котором многие разочаровались и насчёт которого даже говорят, что Аурелио Де Лаурентис открыл обратный отсчёт.

Такие события могли развалить команду, тем более, что традиционно "Наполи" много для развала не нужно. И тем более, что его игровые проблемы были очевидны. Даже новичок "Дженоа" возил его более часа игры, затем в Болонье не удалось наиграть на победу, причём Осимхен смазал пенальти. Но здесь повезло. Попался "Удинезе", начавший сезон плохо. В Неаполе он должен был пропускать 6-7 мячей.

Еще и ранний пенальти снял напряжение. Его, кстати, уже пробивал Зелински. Осимхен забил в концовке первого тайма с игры, побежал радоваться не к Гарсии, но во втором тайме пожал ему руку во время замены, а не орал на него, как в Болонье.

Не возмущался и Хвича Кварацхелия во время своей замены. Грузин высвободился, заработал пенальти, отдал ассист. А главное - наконец-то забил впервые с 19-го марта.

Зелински перед началом матча напомнил, что команда все еще чемпион Италии, заявил, что матчи не выигрываются сами собой и сегодняшний фундаментально важен. Вся команда так и отнеслась. А Гарсия после матча заявил, что достаточно опытен и спокоен для того, чтобы успешно переносить такие бури и ожидаемо остался очень доволен игрой. Он ожидает прежде всего, что спадёт ноша с плеч Кварацхелии.

Чемпион не так далек от лидеров.

"Рома"

А вот "Рома" очень далека. Пять очков в шести турах - ее худший старт сезона в эру трех очков за победу, то есть с 1994-го года. А также худший в карьере Жозе Моуриньо. Перед матчем в Генуе Моур заявил, что его команда уже начала успешную серию, посчитав такой 7:0 над "Эмполи", 2:1 над "Шерифом" и 1:1 с "Торино". Если такая серия и была, то оборвалась брутальным образом - разгромом от новичка лиги.

Или же её просто не было, и 7:0 был случайностью, пирровой победой похуже 5:1 "Интера" в дерби.

"Рома" пропускала и в семи из восьми предыдущих матчей лиги, не побеждала в десяти из 11-ти предыдущих матчей лиги в гостях (четыре ничьи, шесть поражений). То есть ее проблемы в обороне и на выезде отлично известны. Также известно, что она не знает, что делать с мячом, а в Генуе её заставили владеть им 71 процент времени. Но все же такой развал изумляет.

Она пропустила на пятой минуте из-за потери мяча в обороне, пропустила на 45-ой. Причём обе комбинации нахально разыграли через её центр обороны. Подала семь угловых, но не забила с них, а пропустила с единственного углового соперника. Смело заменила защитника на форварда в начале второго тайма и полтайма сидела просто в штрафной соперника, но и тогда создала лишь один момент из-за ошибки вратаря.

Моуриньо заявил, что ему не хочется говорить вообще. Признал провал в дебюте матча. Но говорил и про арбитра, и про то, что "Дженоа" играла предыдущий тур на 48 часов ранее. Про травму Льоренте в первом тайме, из-за которой лидера центра поля Кристанте пришлось отодвинуть в оборону. О потерях в обороне - травме Криса Смоллинга, уходе Рожера Ибаньеса.

Правда, в итоге он признал, что потерянная командная солидность не может быть виной одного игрока.

Уже начали вспоминать о таком термине как Синдром Третьего Сезона Моуриньо.

"Дженоа" также испытывала проблемы. В трех предыдущих матчах пропускала решающие голы после 80-ой минуты. Альберто Джилардино уже находился под давлением и убеждал, что команда полностью жива и что он работает для неё 24 часа в сутки. Но в четверг она доказала, что специалист по грандам. Ведь и "Наполи" дома разрывала более часа и лишь по наивности не победила. Победила "Лацио" в гостях.

Ей пришлось заменить двух опорников ещё в первом тайме из-за травм, но дублеры справились. В итоге два последних гола забили вышедшие на замену.

Ее первая победа над "Ромой" после 17-ти матчей без них, после четырех матчей подряд против неё вообще без забитых.

Другие

"Фиорентина" на непростом выезде к команде, которая в пяти первых турах проиграла лишь однажды, а дома уже побеждала "Аталанту", вернула неприятные воспоминания осени 2022-го года. Когда катилась в лиге. В первом тайме она выносила "Фрозиноне", но постоянно принимала худшие решения на последнем пасе и ударе и забила лишь однажды. Во втором же отошла назад и пропустила с одного момента.

"Аталанта" играла на выезде против всегда неудобного для себя и для всех соперника. Но ей удалось забить ранний гол силами двух голландских опорников Де Роона и Коопмейнерса, а затем превратить матч в вязкую битву. В первом тайме, например, счет по ударам по воротам был 3:3. В обороне бергамцы проблем не испытывали, в целом держали игру на равных и довели ее до победы.

О важности и сложности этого успеха говорили объятия игроков после матча.

Также следует отметить "Эмполи". Сразу после антирекорда лиги всех времен - нуля очков и забитых мячей в первых пяти турах - он победил в крайне важной битве аутсайдеров. Хотя уже на 17-ой минуте пришлось заменить обоих крайних защитников из-за травм, хотя Гильермо Очоа, как всегда, устроил парад сейвов за соперника. Хотя соперник владел мячом 60 процентов времени и в концовке попал в каркас ворот.

Аурелио Андреаццоли начал свою четвертую каденцию в клубе всего лишь 0:1 от "Интера" и этой победой.

Виктор Коваленко вновь остался в запасе "Эмполи". На этот раз остался там и Руслан Малиновский в "Дженоа". Обоим явно помешали по две вынужденные замены в первых таймах в своих командах. Хотя ведь во втором оба тренера выпустили по одному игроку их амплуа. Но Андреаццоли предпочёл Марина, а Джилардино выпустил Мессиаса, который ещё и забил.

Лучший игрок тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Наконец-то забил плюс ассист и заработанный пенальти

Прорыв тура - "Наполи". После всех скандалов добыл 4:1

Разочарование тура - "Рома". Через две недели после 7:0 - 1:4

Лучший вратарь тура - Стефано Турати ("Фрозиноне"). Продержал команду на плаву в первом тайме

Лучшие тренеры тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло") и Альберто Джилардино ("Дженоа"). А. Д. устроили ад грандам

1 Інтер 6 5 0 1 15 2 Мілан 6 5 0 1 15 3 Ювентус 6 4 1 1 13 4 Аталанта 6 4 0 2 12 5 Лечче 6 3 2 1 11 6 Фіорентина 6 3 2 1 11 7 Наполі 6 3 2 1 11 8 Фрозіноне 6 2 3 1 9 9 Сассуоло 6 3 0 3 9 10 Торіно 6 2 2 2 8 11 Дженоа 6 2 1 3 7 12 Болонья 6 1 4 1 7 13 Еллас Верона 6 2 1 3 7 14 Лаціо 6 2 1 3 7 15 Монца 6 1 3 2 6 16 Рома 6 1 2 3 5 17 Емполі 6 1 0 5 3 18 Салернітана 6 0 3 3 3 19 Удінезе 6 0 3 3 3 20 Кальярі 6 0 2 4 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine