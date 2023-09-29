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Милан – Лацио: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных результатов?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30 сентября в рамках седьмого тура Серии А 2023/24 "Милан" на "Сан-Сиро" будет принимать римское "Лацио".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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