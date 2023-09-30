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Моуриньо выяснял отношения с командой перед анализом игры с Дженоа

Италия
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Руководство ему все ещё доверяет

Моуриньо выяснял отношения с командой перед анализом игры с Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо првоел очную ставку с составом перед анализом игры с "Дженоа" на последней тренировке. Португальский специалист полон решимости изменить результаты "римлян" к лучшему.

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Сообщается, что Жозе на данный моментне рискует потерять место в клубе, а владельцы "Ромы" ему полностью доверяют. Тем не менее, не сложно предположить, что если подобные результататы продолжатся, его будут вынуждены уволить.

Следующий матч "Рома" сыграет с "Фрозиноне" завтра, 1-го октября, в 21:45.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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Источник:
romapress.net

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