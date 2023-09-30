Серия А. Наполи вышел из бурь более сильным - второй разгром подряд

Серия А. Седьмой тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Наполи" 0:4

Голы: Эстигор 16, Осимхен 51, Гаэтано 88, Политано 90+3 (пен.)

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло (Доргу 61), Блен (Х. Гонсалес 61), Рамадани, Рафия (Уден 61), Алмквист (Корфитцен 82), Крстович, Стрефецца (Пикколи 71)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера, Ангисса, Лоботка (Каюст 76), Зелински (Гаэтано 83), Линдстрем (Политано 58), Симеоне (Осимхен 46), Кварацхелия (Распадори 58)

Предупреждения: Галло 36, Рамадани 57, Х. Гонсалес 81 - Симеоне 17, Кварацхелия 33

Похоже, "Наполи" вышел из бурь более сильным, получил необходимую встряску. Критика в адрес главного тренера Руди Гарсии за "уничтожение" чемпионской команды Лучано Спаллетти и слухи о близком увольнении француза, смазанный пенальти Осимхена в Болонье и крики его и Хвичи Кварацхелии на тренера из-за замен, два оскорбительных видео о нигерийце, его обида, угрозы его агента подать в суд на клуб - все это в прошлом.

После всех этих потрясений, включавших стирание ним почти всех фото в футболке "Наполи" из соцсетей и отказ пожимать руки некоторым партнерам по команде "везувиани" провели два матча. В обоих забили по четыре мяча, в обоих Виктор забивал. И, если о слабости "Удинезе" еще можно было говорить, то "Лечче" подошел к домашнему матчу с полными трибунами, тем же количеством очков, что и чемпион и лишь одним пораженим в сезоне.

Оси остался на скамье запасных. Как пояснил Гарсия - по причине ротации в преддверии матча против мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов. Из-за потерь ведущих защитников Ррахмани и Жезуса вновь пришлось играть с Эстигором и Натаном. Тем не менее, как и против "Удинезе", удалось забить ранний гол. Зелински навесил штрафной, тот же Эстигор замкнул головой.

Далее чемпион играл достаточно интенсивно и ответственно, не фееря совершенно, но и не расслабляясь. Хотя мог быстро пропустить в контратаке. Мерет вытащил удар Крстовича из-за пределов штрафной. А Понграчич головой, замыкая угловой, должен был попадать. В ответ Зелински и Симеоне пробивали, и удар первого с рикошетом отбил Фальконе, а второй немного не попал. Не попал и Кварацхелия в очень хорошей позиции.



Ключевая развилка состоялась в начале второго тайма. Когда гол "Лечче" был отменен из-за руки Крстовича, а Кварацхелия сместился с мячом с фланга в центр и навесил на дальнюю стойку на голову Осимхену. После чего вопросов по матчу уже не возникало. В концовке гости отобрали мяч высоко, и Распадори отдал местному воспитаннику Гаэтано (его второй гол за клуб), а Рамадани сбил его и привез пенальти.

Перед матчами миланских команд "Наполи" отстает от них всего на одно очко.