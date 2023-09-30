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Джилардино: С Малиновским все хорошо. Он на подъеме

Италия
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Наставник "Дженоа" высказался об украинском хавбеке

Джилардино: С Малиновским все хорошо. Он на подъеме

Фото: Alberto Benaglia

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино поделился мыслями на счет Руслана Малиновского.

"С ним все хорошо. Он на подъеме. Когда он пришел, я хотел немедленно заставить его заиграть, и, возможно, на тот момент он был не в лучшей форме.

Был короткий период, когда он играл меньше или вообще не играл, но это не лишило меня моего к нему уважения. Он важный игрок, который, когда он выйдет на поле, должен будет сделать разницу. И мы все ожидаем от него многого", - рассказал наставник "грифонов".

В этом сезоне Серии А 30-летний украинец принял участие в 4-х матчах, проведя на поле 144 минуты.

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В статье: Альберто Джилардино
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Источник:
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