Серия А. Милан - Лацио 2:0. На классе команды и Леау

Серия А. Седьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио" 2:0

Голы: Пулишич 60, Окафор 88

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 70), Кьер, Томори, Эрнандес, Адли (Побега 70), Рейндерс, Лофтус-Чик (Муса 29), Пулишич (Чуквуэзе 82), Жиру (Окафор 70), Леау

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла (Весино 67), Гендузи (Камада 67), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро 75), Кастельянос (Иммобиле 75), Дзакканьи (Исаксен 82)

Предупреждения: Леау 65, Эрнандес 84, Маньян 86 - Марушич 51, А. Романьоли 64

Главный арбитр: Давиде Масса

59 минут игра в Милане казалось такой, что может продолжаться десять часов и все равно останется без голов. В голову лезли различные аналогии вроде просмотра сохнущей краски. "Милан" опомнился от 1:5 в дерби двумя победами, но все еще осторожен, все еще зализывает раны, все еще не в лучшей форме, как признает Стефано Пиоли. А "Лацио" оформил свое худшее начало сезона с 1994-го года и лишь затем дожал "Торино".

В первом тайме гости сегодня нравились больше. Они выдержали стартовый натиск без опасности воротам Проведеля, уже к 12-ой минуте начали выходить в контратаки. Тогда Фелипе Андерсон прорвался по левой стороне, но не попал в ближний угол, другие завершались ударами в защитников. А хозяева слишком увлекались длинными пасами и ошибались. Ошибались и вингеры Леау и Пулишич в пасах после проходов по флангам.

Два момента "Милан" все же создал. Леау прорвался слева и пробил. В ближний угол, где был вратарь. На 45-ой минуте Пулишич наконец-то нашел Жиру, которому сегодня исполнилось 37, но удар Оливье пошел в центр, был отбит, Рейндерс пытался успеть добить под острым углом, но в упор попал в стойку.

Второй тайм "россонери" также начали давлением. Хотя оно выглядело даже менее опасным, чем в первом. "Бьянкочелести" спокойно выдержали его, начали выбираться. И именно тогда пропустили. Рейндерс бросил в прорыв Леау слева, тот прошел, увидел на 11-метровой отметке свободного Пулишича и отдал ему. Кристиан также попал в центр, но мощно и на противоходе. Проведель коснулся рукой, но не сумел отбить.

В принципе, обе команды не любят позиционные атаки, владение мячом. Теперь мяч перешел к "Лацио", и "Милан" наконец-то раскрылся. Муса мощно пробивал из правой части штрафной (Проведель), Рейндерс не попал из левой. Леау и Пулишич повторили голевой эпизод, но на этот раз Проведель отбил. А в концовке матча Леау вновь прорвался слева, причем уже прямо до лицевой линии, выманил вратаря и отдал назад и в центр Окафору.

Что за это время сделали римляне? Лишь пробивали по воротам из-за пределов штрафной. Всегда весьма неточно. На 94-ой минуте Педро наконец-то попал, да еще и классно в "девятку", но арбитры зафиксировали офсайд у автора ассиста Иммобиле, проведшего 74 минуты на скамье запасных из-за повреждения.

"Милан" повторяет результат предыдущего сезона дома против этого соперника. В целом дома в лиге выигрывает у него седьмой матч из последних восьми. Если считать всех соперников в лиге, выиграл девятый из десяти последних матчей, а дома - шестой подряд. Но был далек от идеала сегодня, но все же было ясно, что сильнее "Лацио". И команда в целом, и Леау, который уже с тремя голами и тремя ассистами в сезоне.

"Лациале" и вовсе проигрывают четвертый матч в семи турах с начала сезона и гораздо ближе к аутсайдерам, чем к лидерам. Они слишком слабы на данном этапе.