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Милан - Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов
"Россонери" лидируют в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Милан" на "Сан-Сиро" обыграл римский "Лацио". "Дьяволы" дважды поразили ворота "орлов" во втором тайме. Голами отметились Пулишич и Окафор. Хозяева показали свою не самую лучшую игру, однако этого хватило, чтобы переиграть текущий "Лацио". На данный момент "россонери" лидируют в турнирной таблице Серии А, однако у "Интера" есть матч в запасе. В свою очередь римляне расположились аж на 14-м месте.
Серия А. Седьмой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Пулишич 60, Окафор 88
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