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Милан - Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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"Россонери" лидируют в таблице

Милан - Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Италии "Милан" на "Сан-Сиро" обыграл римский "Лацио". "Дьяволы" дважды поразили ворота "орлов" во втором тайме. Голами отметились Пулишич и Окафор. Хозяева показали свою не самую лучшую игру, однако этого хватило, чтобы переиграть текущий "Лацио". На данный момент "россонери" лидируют в турнирной таблице Серии А, однако у "Интера" есть матч в запасе. В свою очередь римляне расположились аж на 14-м месте.

Серия А. Седьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио" 2:0

Голы: Пулишич 60, Окафор 88

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В статье: Лацио (Рим) Милан
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