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В ожиданиях Коваленко. Болонья - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А
Болонья - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рядовой матч чемпионата Италии в который раз может превратиться в интересное для Украины действо, если на поле выйдет Виктор Коваленко. Следим.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Серии А состоится в воскресенье, первого октября, в 13:30. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Серия А
"Болонья" 13:30 "Эмполи"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Болонья - ЕмполіСмотреть трансляцию
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