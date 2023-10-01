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В ожиданиях Коваленко. Болонья - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Болонья - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

В ожиданиях Коваленко. Болонья - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рядовой матч чемпионата Италии в который раз может превратиться в интересное для Украины действо, если на поле выйдет Виктор Коваленко. Следим.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Серии А состоится в воскресенье, первого октября, в 13:30. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Серия А

"Болонья" 13:30 "Эмполи"

Видеотрансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Болонья - Емполі
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