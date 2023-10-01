В ожиданиях Коваленко. Болонья - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А

Рядовой матч чемпионата Италии в который раз может превратиться в интересное для Украины действо, если на поле выйдет Виктор Коваленко. Следим.

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Матч Серии А состоится в воскресенье, первого октября, в 13:30. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Серия А

Видеотрансляция – MEGOGO