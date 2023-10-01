Малиновский снова в запасе? Удинезе - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Руслан Малиновский далеко не основной в "Дженоа". Но все еще есть надежда, что украинца прорвет в том или ином матче. На это и надеемся.

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Матч Серии А состоится в воскресенье, первого октября, в 13:30. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Серия А

Видеотрансляция – MEGOGO