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Малиновский снова в запасе? Удинезе - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Удинезе - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский далеко не основной в "Дженоа". Но все еще есть надежда, что украинца прорвет в том или ином матче. На это и надеемся.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Серии А состоится в воскресенье, первого октября, в 13:30. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Серия А
"Удинезе" 16:00 "Дженоа"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Удінезе - ДженоаСмотреть трансляцию
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