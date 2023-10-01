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Моуринью летом отклонил большое предложение из Саудовской Аравии: мог заработать почти 100 миллионов евро

Италия
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Предлагали в 6,4 раза больше, чем в “Роме”. Но "особый" не согласился

Моуринью летом отклонил большое предложение из Саудовской Аравии: мог заработать почти 100 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо летом мог покинуть тренерский мостик итальянской команды.

Как сообщает Николо Скира, португальца приглашали к себе команды из Саудовской Аравии. В том числе был предложен двухлетний контракт с общей зарплатой в 96 миллионов евро.

Моуриньо не согласился на эти предложения, несмотря на то, что в "Роме" зарабатывает в 6,4 раза меньше – 7,5 млн евро на сезон. Текущий контракт португальца с "волками" действует до июня следующего года.

Кстати, об этом предложении он напомнил во время вчерашней пресс-конференции перед поединком против "Фрозиноне".

“Летом я получил самое безумное предложение о работе, которую я когда-либо получал и я отклонил ее. Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу”, - сказал Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Фрозиноне
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Источник:
Nicolo Schira

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