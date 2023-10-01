Моуринью летом отклонил большое предложение из Саудовской Аравии: мог заработать почти 100 миллионов евро

Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо летом мог покинуть тренерский мостик итальянской команды.

Как сообщает Николо Скира, португальца приглашали к себе команды из Саудовской Аравии. В том числе был предложен двухлетний контракт с общей зарплатой в 96 миллионов евро.

Моуриньо не согласился на эти предложения, несмотря на то, что в "Роме" зарабатывает в 6,4 раза меньше – 7,5 млн евро на сезон. Текущий контракт португальца с "волками" действует до июня следующего года.

Кстати, об этом предложении он напомнил во время вчерашней пресс-конференции перед поединком против "Фрозиноне".