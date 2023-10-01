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Моуриньо: Есть тренеры, которые меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у Сити есть Гвардиола, и он может заплатить 100 миллионов

Италия
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Жозе не забывает о Гвардиоле

Моуриньо: Есть тренеры, которые меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у Сити есть Гвардиола, и он может заплатить 100 миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На старте сезона у "Ромы" 1 победа, 2 ничьих и 3 поражения в 6 матчах Серии А. Команда занимает текущее 16-е место в турнирной таблице.

- Это синдром третьего сезона?

- Я так не думаю. Считаю, если человек в порядке, то ничего не меняется. Не бывает третьего, пятого, десятого года, на который все становится сложно. Даже во время первого сезона возникают проблемы, если мы говорим и о человеческих отношениях. Но можно остаться друзьями и через 50 лет.

Считаю, все это - как марафон. В данном случае - марафон длиной в 4-5 лет, которые ты проводишь в команде. Когда вы не чувствуете любви, то понимаете, что должны сказать "хватит".

Иногда вы устаете от отношений, даже не имея проблем. Есть тренеры, у которых много денег, и они могут их потратить. Они меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у "Манчестер Сити" есть Гвардиола, и он может заплатить 100 миллионов.

Думаю, отправная точка - это не годы, а отношения, которые либо есть, либо нет. В нашем случае отношения существуют, - сказал Моуринью.

Сегодня, 1 октября, "Рома" примет "Фрозиноне" в матче 7-го тура Серии А. Начало - в 21:45.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
getfootballnewsitaly

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