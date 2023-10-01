Наполи уволил руководителя отдела социальных сетей после скандальных видео с Осимхеном

Наполи официально уволил руководителя отдела социальных сетей Алессио Фортино после того, как в социальных сетях клуба было размещено видео с Виктором Осимхеном.

Осимхен стал объектом двух видеороликов, размещенных на официальном аккаунте "Наполи" в TikTok, в одном из которых высмеивался его промах с пенальти в матче с "Болоньей", а во втором его сравнивали с кокосом.

Эта ситуация разозлила лучшего бомбардира прошлого сезона, а также расстроила ряд его близких коллег, болельщиков и представителей власти в его родной стране Нигерии.

В итоге Фортино, проработавший в "Наполи" два с половиной года, покинул свой пост. Важно отметить, что, как отмечает Calciomercato.com, Фортино не сам создал видео, а тот, кто это сделал, уже лично извинился перед самим Осимхеном.

Фортино опубликовал заявление, в котором сообщил о своем уходе из "Наполи", но в нем не было никаких ссылок на Осимхена или посты на TikTok.

"Сегодня, после 805 дней, мое профессиональное приключение в "Наполи" подходит к концу. Для многих эта работа была бы мечтой, для меня же она была ежедневной реальностью. Реальностью, построенной на самоотдаче и подпитываемой постоянным желанием учиться".