Осимхен: Неаполитанцы дали мне столько любви, и я не позволю никому стать между нами

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен публично прокомментировал скандал вокруг роликов в TikTok с его участием.

"Приехать в Неаполь в 2020 году было для меня отличным решением. Неаполитанцы дали мне столько любви и доброты, и я не позволю никому стать между нами. Страсть неаполитанского народа подпитывает мой огонь, который всегда греет в моем сердце и душе. А моя любовь к эмблеме непоколебима, и я ношу ее с гордостью. FORZA NAPOLI SEMPRE!", - написал на своей странице в Instagram нигерийский форвард.

Напомним, Осимхен стал объектом двух видеороликов, размещенных на официальном аккаунте "Наполи" в TikTok, в одном из которых высмеивался его промах с пенальти в матче с "Болоньей", а во втором его сравнивали с кокосом.

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