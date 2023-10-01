  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Осимхен: Неаполитанцы дали мне столько любви, и я не позволю никому стать между нами
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осимхен: Неаполитанцы дали мне столько любви, и я не позволю никому стать между нами

Италия
Обновлено
(1 голосов)

На этом сага все же завершится?

Осимхен: Неаполитанцы дали мне столько любви, и я не позволю никому стать между нами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен публично прокомментировал скандал вокруг роликов в TikTok с его участием.

"Приехать в Неаполь в 2020 году было для меня отличным решением. Неаполитанцы дали мне столько любви и доброты, и я не позволю никому стать между нами.

Страсть неаполитанского народа подпитывает мой огонь, который всегда греет в моем сердце и душе. А моя любовь к эмблеме непоколебима, и я ношу ее с гордостью. FORZA NAPOLI SEMPRE!", - написал на своей странице в Instagram нигерийский форвард.

Напомним, Осимхен стал объектом двух видеороликов, размещенных на официальном аккаунте "Наполи" в TikTok, в одном из которых высмеивался его промах с пенальти в матче с "Болоньей", а во втором его сравнивали с кокосом.

Читайте такжеОсимхен удалил из социальных сетей фотографии, связанные с этапом его карьеры в Наполи

Примечательно, что сегодня клуб официально уволил руководителя отдела социальных сетей Алессио Фортино, который был ответственным за эти ролики.

По теме
yellow-arrow
67 минут Малиновского. Удинезе - Дженоа 2:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Серия А. Дженоа теряет победу после ухода Малиновского, Эмполи проигрывает без Коваленко
yellow-arrow
Малиновский впервые за четыре матча сыграет в старте Дженоа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде