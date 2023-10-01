Серия А. Аталанта - Ювентус 0:0. Даже краска уже высохла

Серия А. Седьмой тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус" 0:0

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини (Колашинац 65), Дзаппакоста (Холм 82), Де Роон, Эдерсон, Руджери (Баккер 85), Коопмейнерс, Де Кетеларе (Пашалич 82), Лукман (Муриэль 65)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер (Ругани 84), Гатти, МакКенни (Веа 84), Локателли, Фаджоли (Миретти 68), Рабио, Камбиазо (Костич 68), Кьеза, Кен (Йылдыз 75)

Предупреждения: Холм 90+4 - Рабио 45, Данило 53

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Похоже, "Ювентус" и вправду сильно испугался матча против "Сассуоло", проигранного неделю назад со счетом 2:4. Тогда его вратарь и защитники допустили три грубейшие ошибки, а сама команда выглядела прежде всего неорганизованной, хаотичной. Массимилиано Аллегри признавал это, заявлял, что прежде всего хочет вернуть организованность. И вернул настолько, что команда не пропустила в двух матчах.

Правда, играла она так, что даже смотреть на сохнущую краску было интереснее. И даже та краска давно высохла, а гол не был виден на горизонте. Не был виден и гол "Аталанты" почти весь матч. Возможно, она также испугалась 2:3 против "Фиорентины", поскольку в трех матчах после этого не пропустила, но играла крайне скучно. В любом случае, сегодня на 63-ей минуте счет по ударам по воротам был 5:5.

Можно ли оправдать обе команды травмами Душана Влаховича, Аркадиуша Милика, Джанлуки Скамакки, Эль-Биляля Туре - ведущих форвардов. Частично можно. Но ведь проблема сегодня была не в реализации, а в желании создавать.

"Аталанта" начала получше, прижала соперника к его воротам. Дзаппакоста не попал по мячу как следует из района угла вратарской, и тот не попал в ворота. Через минут 15 отпустила, за весь первый тайм вообще не попала в створ, и "Ювентус" чувствовал себя довольно комфортно. Вообще-то, неплохо комбинировал в центре поля. Фаджоли закручивал с линии штрафной - Муссо отбил.

Во втором тайме бергамцы также начали лучше. И на этот раз не отпускали. Особенно после 63-ей минуты, когда нанесли десять ударов по воротам против нуля - соперника. Но и тогда большей частью банально перекатывали мяч, не хотели никуда спешить.

На 51-ой минуте длинный мяч срикошетил от двоих их защитников, Кьеза пробил с линии штрафной - Муссо отбил. На 74-ой Муриэль отлично исполнил штрафной - Щенсны кончиками пальцев перевел в перекладину. На 88-ой Луис бил издали, Войцех отбил плохо, но бросился в ноги Коопмейнерсу, и тот добил выше. Уже в добавленное время в центре штрафной Коопмейнерс принял мяч, но вновь не попал в створ.

Пятая ничья в восьми последних очных матчах. Седьмая в 11-ти. "Аталанта" не пропускает в шестом матче из восьми в сезоне во всех турнирах против всех, не пропускает дома в четвертом из четырех. Хватит ли ей этого для удовлетворения результатом? "Ювентусу", учитывая его отношение к игре сегодня, должно хватить 0:0.