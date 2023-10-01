Серия А. Благодаря разнице в уровне центрфорварда Рома побеждает Фрозиноне

Серия А. Седьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фрозиноне" 2:0

Голы: Лукаку 21, Лоренцо Пеллегрини 83

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ндика, Карсдорп (Р. Кристенсен 70), Бове, Паредес, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Ауар 85), Дибала (Азмун 90), Лукаку

"Фрозиноне": Турати, Монтеризи, С. Романьоли (Брешианини 19), Околи, Маркицца, Ойоно, Барренечеа (Ибрагимович 86), Маццителли (Бурабия 86), Суле, Чуни (Хеддира 61), Баес (Казо 61)

Предупреждения: Карсдорп 64 - Барренечеа 46, Суле 81

Главный арбитр: Маттео Маркетти

"Рома" подходила к седьмому туру в сильной тревоге. На 16-ом месте, без шансов по итогам тура попасть в Топ-10 или догнать "Фрозиноне". В четверг она опозорилась против новичка лиги "Дженоа" (1:4). В прессе и соцсетях уже начали раздумывать о будущем Жозе Моуриньо, вспоминать о синдроме его третьего сезона. И сразу же ожидал еще один новичок. Даже более успешный в начале сезона, чем генуэзцы.

Сегодня разница состояла в родном стадионе. "Олимпико" в который раз великолепно поддерживал свою команду. В гостях показатели "Ромы" отвратительны еще с зимы, но дома - весьма приличны. Не случайно именно здесь сегодня она оформила второй "сухой" матч лиги из девяти последних. Ну и сыграла разница в качестве форвардов. "Сухими" римляне остались благодаря промахам Марвина Чуни.

В первом тайме "Фрозиноне" играл лучше гранда. Не только потому что выиграл его по ударам по воротам со счетом 5:2, а реально, визуально. Обе поддерживали быстрый темп, и при таком гости выглядели более организованной, более сыгранной командой. Хотя игра больше задерживалась между штрафными, они сумели создать два супермомента. Против одного - хозяев. Но с того одного пропустили.

Центр обороны хозяев провалился, Чуни выскочил на Патрисиу, обошел его. Да и угол был не таким острым. Но мяч убегал, и воспитанник "Баварии", правда, игравший там лишь за дубль (и пришедший в "Фрозиноне" из Бундеслиги 3), не сумел попасть в ворота. В другом эпизоде он принял длинный пас Суле, бил с отскока метров с десяти, но слишком на силу и слишком вверх.

Лукаку показал, как это делается. Манчини отдал вперед, Дибала подправил, Ромелу получил в штрафной в окружении троих, будто не заметил их и уверенно пробил в угол. Его четвертый гол за клуб за последние две недели.

Во втором тайме "Рома" уже играла лучше соперника. С 8:1 по ударам по воротам в основное время тайма. "Фрозиноне" уже не выдерживал высокого темпа. Правда, качества "волкам" по-прежнему катастрофически не хватало. Выход Бове на угол вратарской отбил ногами Турати. Но в итоге капитан Пеллегрини за секунды до замены замкнул ногой штрафной на дальнюю стойку. Турати вышел из ворот плохо.

Очень важная победа "Ромы". Очень важно, что не пропустила и даже оставила соперника без ударов в створ ворот. Хотя скорее это соперник оставил сам себя. Но для выхода из кризиса важны не игра, а прежде всего результаты на табло.