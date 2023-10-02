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Сарри о календаре: Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график
Маурицио Сарри раскритиковал ФИФА и УЕФА за напряженный календарь
ANSA
Главный тренер "Лацио" ответил на вопрос о том, почему часто меняет линию полузащиты в текущем сезоне.
"Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют ребят на бойню - и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.
В Серии С нет футбольных полей. Все футбольные деньги вкладываются в 30-40-50 игроков", - сказал Сарри после матча против "Милана" (0:2).
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Источник:getfootballnewsitaly
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