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Сарри о календаре: Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график

Италия
(1 голосов)

Маурицио Сарри раскритиковал ФИФА и УЕФА за напряженный календарь

Сарри о календаре: Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график

ANSA

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Лацио" ответил на вопрос о том, почему часто меняет линию полузащиты в текущем сезоне.

"Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют ребят на бойню - и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.

В Серии С нет футбольных полей. Все футбольные деньги вкладываются в 30-40-50 игроков", - сказал Сарри после матча против "Милана" (0:2).

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
getfootballnewsitaly

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