После сна в первом тайме. Итоги седьмого тура Серии А

Лечче - Наполи 0:4

Милан - Лацио 2:0

Салернитана - Интер 0:4

Болонья - Эмполи 3:0

Удинезе - Дженоа 2:2

Аталанта - Ювентус 0:0

Рома - Фрозиноне 2:0

Сассуоло - Монца 0:1

Торино - Эллас Верона 0:0

Фиорентина - Кальяри 3:0

В седьмом туре Серии А гранды решили проспать первые таймы и даже начало второго. "Интер" и "Наполи" даже отправили своих лидеров в запас с первых минут. В матчах против середняков и аутсайдеров последствий этому не было. Тогда Топы даже не пропустили и в итоге забили более одного мяча. В одном из очных матчей в итоге не забил никто. А во втором решила скорость Рафаэля Леау.

"Аталанта" - "Ювентус"

Возникало ощущение, что "Аталанта" и "Ювентус" слишком близки к миланским лидерам в турнирной таблице, что они на самом деле не того уровня. Очный матч исправил таблицу и подтвердил ощущения. В первые 63 минуты команды нанесли всего десять ударов по воротам на двоих и играть в футбол явно не хотели. Мы видели типичный футбол Аллегри и излишнюю несмелость команды Гасперини. Игру, за которую нужно снимать очки.

После 63-ей бергамцы уже включилась и нанесли десять ударов сами при нуле соперника, но не реализовали три отличных момента. В том числе их штрафной Войцех Щенсны отчаянно перевёл в перекладину.

Можно указать на отсутствие ведущих форвардов Влаховича, Милика, Скамакки, Туре, на отличную оборону команд ("Юве" не пропустил во втором матче подряд во всех турнирах, "Аталанта" - в четвертом и в шести из восьми в целом в сезоне во всех турнирах). На их боязнь после 2:4 от "Сассуоло" и 2:3 от "Фиорентины" и желание прежде всего вернуть порядок. Но нам, зрителям, прежде всего нужен футбол.

Аллегри ожидаемо остался доволен. Заявил, что его команда час играла хорошо. Хотя признал, что ей не хватало техники, особенно - с последним пасом. Гасперини также был доволен, заявил, что по второму тайму его команда заслужила победу и в любом случае выходит из этого матча более сильной и уверенной в себе. Щенсны был более реалистичным и признал, что иногда невозможно выиграть и нужно бороться для ничьей.

Пятая ничья в восьми и седьмая в 11-ти последних очных матчах.

"Милан" - "Лацио"

59 минут игры в Милане выглядели точно так же, как и 63 в Бергамо. Стефано Пиоли признавал, что его команда не играла вертикально, а слишком много просто пасовала в центре поля. Вертикально тогда иногда играл "Лацио", устроив несколько интересных контратак. Что Пиоли также отметил. К его счастью - с плохими пасами и ударами. А когда "Милан" уже создал - Рейндерс добил в упор в стойку.

И все же с начала второго тайма "россонери" уже оказывали давление, ничего не позволяя сопернику. "Мы были более компактны и уж точно энергичные, голоднее и нацеленнее". И у них был Рафаэль Леау. Португалец дважды включил свой турбо-двигатель во время неосторожного выхода гостей из обороны, легко проходил всех и легко находил Пулишича и Окафора в штрафной. Они забили два из трех. А соперник лишь пробивал издали.

Девятая победа "Милана" в лиге в десяти последних матчах и шестая домашняя подряд. Седьмая в восьми последних домашних конкретно над "Лацио". А римляне проигрывают в четвертый раз в семи турах нового сезона.

Пулишич заявил, что "Милан" постоянно хорошо давил, и гол был лишь вопросом времени, а после него игра уже высвободилась. Можно посмотреть и под таким углом. Ну а Маурицио Сарри считает, что его "Лацио" играл хорошо в первом тайме, и подводили лишь последний пас и удары в контратаках, считает, что хорошо играл и между двумя голами, что пропустил лишь из-за скорости Леау и страдал за весь матч лишь десять минут.

Сарри также набросился на ФИФА, УЕФА, Федерацию за "сумасшедший" календарь и послание игроков на "резню". Также заявил, что летом не получил тех игроков, которых хотел и что "Лацио" вообще не Топ-команда и не была ей и в предыдущем сезоне, когда стала второй. Он в ярости и теряет самоконтроль.

"Интер"

Лидер турнирной таблицы не мог прорваться 62 минуты. Матч в Салерно был гораздо более быстрым и интересным, чем в Бергамо и Милане, и здесь претензий нет. "Интер" начинал и заканчивал первый тайм мощно. Проблема во всех тех же последних пасах и ударах и в том, что в целом он выглядел не сильнее "Салернитаны" из зоны вылета. Слишком часто оставлял ей зоны для прорыва, не выглядел сбалансированным.

Сразу после первого поражения в сезоне вернуться в русло побед было непросто.

В чем разница? Как и у "Милана", в одном игроке выше уровнем, чем вся лига. Лаутаро Мартинес вышел на замену (на 53-ей минуте) и завершил матч "покером". Такое в лиге вообще впервые с 1994-го года, с тех пор, как подобную статистику начали считать. Вдруг Маркус Тюрам нашёл кому простреливать с фланга и зарабатывать пенальти, прострелы Бареллы и Аугусто вдруг дошли.

Лаутаро с девятью голами в семи турах лиги.

"Наполи" и "Фиорентина"

Наиболее лёгкую победу среди грандов одержал чемпион. Уже второй тур подряд. Вся встряска вокруг Виктора Осимхена, похоже, пошла лишь на пользу, высвободила его и команду. После двух унылых ничьих подряд на фоне слухов о недовольстве Руди Гарсией состоялись 4:1 и 4:0. Причём 4:0 в гостях против команды, которая в первых пяти турах не проигрывала вообще, а в шестом хорошенько помучила "Ювентус" в Турине.

Здесь, как и против "Удинезе", очень помог ранний гол. На этот раз не с пенальти, а защитник Эстигор замкнул штрафной, но какая разница? Он и новичок Натан теоретически запасные и играют из-за травм Ррахмани и Жезуса. Но сейчас ведь оборона выглядит лучше, чем с двумя последними на старте сезона.

Далее можно сказать, что и "Наполи", как и все другие гранды в этом туре, испытывал проблемы. Мог и забить, и пропустить. Но в целом играл достаточно интенсивно и ответственно. А в начале второго тайма вышел получивший отдых перед мадридским "Реалом" Осимхен и сразу же замкнул навес Кварацхелии. После чего все уже стало ясно.

В концовке ещё и удалось довести дело до разгрома. С помощью гола и заработанного пенальти вышедшего на замену Гаэтано, гола вышедшего на замену Политано и ассиста вышедшего на замену Распадори.

Гарсия остался доволен и контролем над игрой, и обороной, и возможностью провести ротацию. На ответ на вопрос об опьянении от Скудетто и избавлении от ощущения праздника лишь сейчас, он ответил, что, возможно, все так и есть. В любом случае, он считает, что команда на правильном пути.

"Фиорентина" конкурирует с чемпионом в борьбе за звание легчайшей победы тура. Она играла сразу после Фрозиноне, когда никто не понял, как умудрилась не победить. Но здесь, против другого новичка, "фиалки" играли дома. Да и забили дважды к 21-ой минуте. Пусть и навесом со штрафного в первом случае, автоголом - во втором. А затем спокойно докатывали против очень слабого соперника. Еще и сделали 3:0.

Нико Гонсалес забил шестой гол в сезоне во всех турнирах. 19-летний Кайоде, заменяющий тяжело травмированного правого защитника Додо, сделал второй гол. Форвард Нзола забил свой первый за клуб.

Теперь "Фиорентина" равна по очкам с "Ювентусом" и "Наполи". А "Кальяри" с двумя очками после семи туров, и Клаудио Раньери под прямой угрозой отставки.

"Рома"

Бывшая команда француза до воскресенья явно была на неправильном пути. С одной победой в шести турах, 1:4 в четверг от новичка "Дженоа". Начали говорить о синдроме третьего сезона Жозе Моуриньо, о его возможном увольнении. Ультрас скандировали: "Хватит" и "Мы хотим уважения", а тренеру пришлось отвечать на вопросы прессы вроде "поддерживают ли его все еще болельщики". Разумеется, Жозе на такое отвечал раздражённо.

Потеря очков против еще одного новичка "Фрозиноне" могла стать катастрофической. И она могла состояться. В первом тайме "Рома" нанесла лишь два удара по воротам, выглядела менее собранной и агрессивной, чем соперник и позволила ему два супермомента. Сыграла разница в центрфорвардах. 22-летний Марвин Чуни дважды не попал, в том числе в пустые ворота, а Ромелу Лукаку хладнокровно забил в окружении троих.

Во втором же тайме "волки" полностью доминировали, пусть ничего и не создали с игры, и в итоге забили с подачи штрафного благодаря ошибке вратаря и удару капитана Лоренцо Пеллегрини. И удержали ворота "сухими" лишь во второй раз в последних девяти матчах. Даже в итоге в створ ворот Патрисиу соперник не попал за матч вообще.

Четвертый гол Лукаку за последние две недели. Два ассиста Пауло Дибалы в этом матче. Качество сыграло.

Моуриньо говорил о командной игре, о цели прежде всего показать, что команда сплочена и единое целое. Говорил, что и не ожидал от нее хорошего футбола в такое время. Поблагодарил болельщиков: "Они поддерживали так, будто мы выиграли у "Дженоа". Признал, что после Генуи ему пришлось много поработать с игроками в ментальном плане, разговаривать с ними. Считает, что удалось передать им свой эмоциональный баланс.

"Если бы мы не победили сегодня - Колизей бы взорвался".

Другие

"Сассуоло" должен был подтверждать две громкие победы подряд. 4:2 над "Ювентусом" и 2:1 над "Интером". И, как обычно, не смог. Его контраст между матчами против грандов и другими тянется далеко назад, еще до первых сезонов в Серии А. Особенно дома, где нужно атаковать позиционно. Хотя "Монца" в Реджо-Эмилии, вообще-то, играла открыто. То есть предоставляла шансы.

Она побеждала лишь однажды в сезоне, пропускала в шести предыдущих гостевых матчах лиги. Пропустила в понедельник 19 ударов по воротам (нанесла 13) и семь - в створ. Но гол не пропустила. Микеле Ди Грегорио отбил семь ударов, два из них - ногами, Лорьенте дважды не попал в его ворота в упор. Да и Консильи пришлось работать, и гости мазали, а затем забили.

"Монца" побеждает после трех ничьих подряд. "Сассуоло" пропускает в 15-ом матче подряд.

"Эмполи" должен был подтверждать первые очки и первый гол в сезоне. Не сумел, хотя играл в Болонье неплохо, старался. Оба тайма начинал опасными моментами, но не реализовал. Да и вдруг снизошла муза на Риккардо Орсолини, оформившего красивый хет-трик. После трех 0:0 своей команды подряд.

Виктор Коваленко вновь остался в запасе.

"Дженоа" не сумела подтвердить 4:1 над "Ромой". Хотя была близка против слабо начавшего сезон "Удинезе". В первом тайме разница в качестве и организованности в ее пользу была очевидной. Не нужно было пропускать на ровном месте из-за отскока от своего игрока. И не нужно было во втором тайме прижиматься к своим воротам с 29-ю процентами владения мячом.

Не нужно было пропускать на 91-ой минуте из-за ошибки вратаря и автогола вышедшего на замену. Уже в четвертом из пяти последних матчей "грифоны" пропускают после 80-ой, из-за чего недосчитались шести очков.

Руслан Малиновский после трех матчей подряд вне стартового состава вернулся в первые 11. Помогли травмы ведущих опорников Строотмана и Баделя и правого защитника/вингера Сабелли. Как и желание Альберто Джилардино сыграть в более атакующий футбол. Хотя на самом деле украинец играл в самом центре поля, даже ближе к обороне, чем в атаке. Можно сказать - на позиции Строотмана. Другой опорник Френдруп играл выше.

На момент замены на 67-ой минуте он был третьим в команде по числу передач - 29 и шестым по проценту точных - 77.8, пятым - по касаниям мяча - 33. Пытался обострять, пасовать вертикально, потому такой процент можно понять. Его пас метров на 70 от своей штрафной к чужой оставил двух его партнёров по команде против двоих соперников, и партнёры сделали счёт 2:1. Также пробил штрафной низом с 35-ти метров близко к стойке.

В первом тайме он был полноправным участником хорошей игры "Дженоа", ее преимущества. В начале второго также действовал активно. Но после столкновения с соперником не сразу вернулся на поле и из игры выпал. Выпала тогда и вся его команда.

Оценки от прессы - обычно "6.5". Лучше в команде получали автор дубля Гудмундссон и Френдруп, еще один-два игрока - столько же, остальные меньше. Иногда - "6", как большинство партнёров по команде. Отмечали его работу в центре поля далеко от ворот и предголевой пас на 70 метров, "напоминавший времена "Аталанты".

Лучший игрок и прорыв тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Вышел на замену и сделал "покер"

Разочарование тура - первые таймы. Гранды спали

Лучший вратарь тура - Микеле Ди Грегорио ("Монца"). Не пропустил от тех, от кого "Интер" и "Ювентус" только что пропустили шесть на двоих

Лучший тренер тура - Руди Гарсия ("Наполи"). Его замены принесли разгром

# КОМАНДА И В Н П О 1 Інтер 7 6 0 1 18 2 Мілан 7 6 0 1 18 3 Наполі 7 4 2 1 14 4 Ювентус 7 4 2 1 14 5 Фіорентина 7 4 2 1 14 6 Аталанта 7 4 1 2 13 7 Лечче 7 3 2 2 11 8 Болонья 7 2 4 1 10 9 Фрозіноне 7 2 3 2 9 10 Монца 7 2 3 2 9 11 Торіно 7 2 3 2 9 12 Сассуоло 7 3 0 4 9 13 Дженоа 7 2 2 3 8 14 Еллас Верона 7 2 2 3 8 15 Рома 7 2 2 3 8 16 Лаціо 7 2 1 4 7 17 Удінезе 7 0 4 3 4 18 Емполі 7 1 0 6 3 19 Салернітана 7 0 3 4 3 20 Кальярі 7 0 2 5 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA